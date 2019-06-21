Hızla muhalif olan Bila: İktidar Öcalan'a mesaj verdirmeye kadar işi götürdü

Daha önce Erdoğan'ın uçağının daimi yolcularından olan, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin sırasıyla yayın yönetmenliğini yapan ve bu dönemde yayın politikaları eleştirilen Fikret Bila muhalefet saflarında yazılarına devam ediyor.





Halk TV internet sitesindeki "İmamoğlu kazanmasın diye..." başlığıyla yayımlanan son yazısında Bila, Anadolu Ajansı'nın (AA) Öcalan'ın mektubunun yansıtılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmralı’nın “bir adaydan yana olmayın tarafsız kalın” mesajı verdiğini ifade etmesini İstanbul seçimini kaybetme korkusundan kaynaklandığını belirtti.







Bila, "İstanbul Belediye Başkanlığı’nı Ekrem İmamoğlu’nun kazanması, Öcalan’ın mesajıyla seçim kazanmayı ummaktan daha mı büyük bir sorundur?" diye sordu.





Bila'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:





İmamoğlu’nun iktidar üzerindeki etkisi o kadar arttı ki, bu kez, seçime iki gün kala, bir son hamle daha geldi. PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan’ın mesajı Anadolu Ajansı (A.A) üzerinden bir tweetle İstanbul’daki HDP seçmenine yansıtıldı.







A.A’nın attığı tweete göre, Abdullah Öcalan, HDP seçmenine “İstanbul seçiminde bir adaydan yana olmayın, tarafsız kalın” mesajı yollamıştı. Bunun amacının, HDP seçmeninin Ekrem İmamoğlu’na oy vermemesi, en azından sandığa gitmemesini sağlamak olduğu çok açıktı.





Bu hamleden çıkan sonuç ise iktidarın, Ekrem İmamoğlu’nun kazanma şansının giderek yükseldiğini gördüğü ve bunu önlemek için Öcalan’a mesaj verdirmeye ihtiyaç duyduğuydu.





Bu durum üzücü ve düşündürücüdür…





İktidar açısından bu hamlenin ortaya koyduğu sonuç, İmamoğlu’nun İstanbul seçimini yeniden kazanmasından duyulan endişedir.





A.A’nın bu mesajı üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İmralı’nın “bir adaydan yana olmayın tarafsız kalın” mesajı verdiğini ifade etmesi, “İmralı, Selahattin Demirtaş, HDP ve dağın kendisine ihanet ettiğini düşünüyor” mealinde yorumlar yapması, iktidar kanadında İmamoğlu kaygısının ne kadar yüksek olduğunu gösteren işaretlerdir.





31 Mart öncesinde, CHP ve İYİ Parti’yi, “PKK destekçisi” , “terörist” , “beka sorunu” diye ilân ettikten sonra, bugün gelinen noktada, iktidara “bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” sorusunu yöneltmek gerekiyor.





İktidar açısından şu soruyu sormak gerekir:





İstanbul Belediye Başkanlığı’nı Ekrem İmamoğlu’nun kazanması, Öcalan’ın mesajıyla seçim kazanmayı ummaktan daha mı büyük bir sorundur?





İşte herkesin durup, şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken nokta da budur.