Samanyolu Haber /Dünya / Çipras'tan Ankara'ya yönelik sondaj uyarısı: Bedeli olur /21 Haziran 2019 15:11

Çipras'tan Ankara'ya yönelik sondaj uyarısı: Bedeli olur

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye saldırgan tutumunun arttığı yönünde Ankara'ya 'açık bir mesaj' verdiği söyledi. Çipras, Türkiye'nin bu tutumunda ısrar ettirmesi halinde 'bedeli' olacağını belirtti.

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB zirvesinde, Türkiye'nin sondaj faaliyetleri 'illegal' olarak değerlendirildi ve liderler 'uygun karşılık verme' yönünde tutumlarını açıkladı.
AB zirvesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Çipras da, "Türkiye'nin saldırganlığında artış var, bu sadece Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs ile ilişkisinde gözlemlediğimiz bir şey değil, aynı zamanda ABD gibi önemli ülkelerle ve Avrupa ile de yaşanıyor" dedi.

'SONUÇLARI OLUR'

AB'nin Türkiye'ye artan saldırgan tutumu nedeniyle açık bir mesaj verdiğini de söyleyen Çipras, bu tutumunda ısrar etmesi halinde Ankara'nın 'bazı sonuçlarla karşılaşacağını' da belirtti. Ancak Yunanistan lideri, Ankara ile diyalog kanallarını açık tutmak istediklerini vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Çipras, bu hafta Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine karşılık AB’den yaptırım talep edebileceklerini söylemişti. Çipras, daha sonra AB liderlerine çağrıda bulunarak ‘Türkiye’nin illegal faaliyetlerinin açık bir şekilde kınanması gerektiğini’ vurgulamıştı.

KRİZİN GÖLGESİNDE İKİNCİ SONDAJ GEMİSİ GÖNDERİLDİ

Türkiye ve Kıbrıs arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.
Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.

Ankara dün bölgeye ikinci sondaj gemisini de gönderdi.
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