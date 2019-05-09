Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li başkan gözaltına alındı /09 Mayıs 2019 10:14

MHP'li başkan gözaltına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Mücahit Aktan, kız kardeşi Meryem Aktan'ı tabanca ile vurulması olayı ile ilgili gözaltına alındı.

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Mersin'in Silifke ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Mücahit Aktan, kız kardeşi Meryem Aktan'ı tabanca ile vurulması olayı ile ilgili gözaltına alındı.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre; olay, Taşucu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Yalı Villalarında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan ile eşinden bir süre önce ayrılıp tek başına yaşayan ve boşanma aşamasında olan kız kardeşi Meryem Aktan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Aktan, kız kardeşini başından tek kurşunla vurdu. İlk müdahalesi Silifke Devlet Hastanesi’nden yapılan Meryem Aktan, daha sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan, gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Silifke Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Silifke Cumhuriyet Savcılığı'nca olaya el konulurken, Başkan Aktan'ın ilk verdiği ifadesinde kız kardeşini kaza ile vurduğunu söylediği ifade edildi.


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