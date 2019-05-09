Müjdat Gezen'in pasaportuna 'sehven' el kondu

Yurtdışında sahneleyeceği tiyatro oyunu için bugün sabah saatlerinde havalimanına giden Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu. Gezen'in yurtdışına çıkışına izin verilmedi. Tiyatro oyunu ekibi uçağa binerken Gezen Türkiye'de kaldı.

Skandalı Gezen'in avukatı Celal Ülgen tarafından duyuruldu. Ülgen twitter hesabından şu açıklamayı yaptı;

Büyük rezalet yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan MÜJDAT Gezen şu anda yurt dışına çıkamıyor çünkü pasaportu iptal edilmiş. SABIHA Gökçen’de pasaportuna el konuldu ve geri dönüyor.

Yurt dışında oyunu vardı. Ekip gitti Müjdat Gezen gidemedi. Pasaport iptali yargısal bir işlem değil idari bir işlemdir. Üstelik bize bildirilmeyecek büyük zarara uğramcmıza neden olundu.

"Yurt dışında oyunu vardı. Ekip gitti Müjdat Gezen gidemedi. Pasaport iptali yargısal bir işlem değil idari bir işlemdir. Üstelik bize bildirilmeyecek büyük zarara uğramamıza neden olundu" diyen Ülgen, ilerleyen saatlerde Emniyet'le yaptıkları görüşmede bir hata olduğu bildirimini aldıklarını açıkadı.





"Evet şu anda Emniyet Müdürlüğünden aradılar. Sistemsel bir hata olduğunu ve Müjdat Gezen'in yurt dışına çıkabileceğini, pasaportunu derhal vereceklerini söylediler" diyen Ülgen, "Özür de dilediler. Bu nedenle Basın toplantısı iptal. Müjdat Gezen oyuna yetişmeye çalışacak" bilgisini aktardı.