Samanyolu Haber /Gündem / Cem Yılmaz sahnede fenalaştı /09 Mayıs 2019 10:17

Cem Yılmaz sahnede fenalaştı

Diamond Elite Platinum Plus adlı gösterisi için önceki akşam sahneye çıkan Cem Yılmaz sahnede fenalaştı.

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Kendisini izlemeye gelen seyircilerin önünde fenalaşan Cem Yılmaz’ın o anlarına şahit olan isimlerden Hakan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla o anları şöyle anlattı: “Başta herkes şaka sandı. 'Cidden iyi değilim' deyince herkes dondu kaldı.”

HATİPOĞLU’NUN YILMAZ PAYLAŞIMI

Hatipoğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Cem Yılmaz gösteride fenalaştı. Başta herkes şaka sandı. Kulise yönelip 'Cidden iyi değilim' deyince herkes dondu kaldı. Sonrasında anonsla ve 20 dakika gösteriye ara verildi. Yarım saate bomba gibi döndü. Tansiyonu düşmüş, ama korkuttu sonrası kahkahalar.. Geçmiş olsun üstat.”
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