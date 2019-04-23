Almanya'nın derdi uzman iş gücü. İhtiyacı 10 yılda iki katına çıkacak

Yapılan araştırmaya göre Almanya’nın 2030 yılında ihtiyaç duyacağı uzman iş gücü sayısının 230 bini bulacak.

BERLİN Ticaret ve Sanayi Odası (BIHK) tarafından yapılan araştırmaya göre, acil önlem alınmadığı takdirde uzman açığı daha da büyüyecek. Bu yılki uzman açığı geçen yıla göre 20 bin artarak 141 bine çıktı. Berlin Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerine göre, özellikle 2025 yılından itibaren uzman açığı daha da büyüyecek. Çünkü 2025’ten itibaren uzman olarak çalışanlar arasında emekli olacakların sayısı artacak. Almanya’da özellikle hizmet alanında uzmana daha fazla ihtiyaç duyulduğu da belirtiliyor. En çok eğitmen, büro çalışanı, sekreter ve din adamına ihtiyaç olacak. Almanya uzman açığını ancak yurt dışından iş gücü getirerek kapatabilecek.