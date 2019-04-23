Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın derdi uzman iş gücü. İhtiyacı 10 yılda iki katına çıkacak /23 Nisan 2019 13:06

Almanya'nın derdi uzman iş gücü. İhtiyacı 10 yılda iki katına çıkacak

Almanya’nın uzman iş gücüne olan ihtiyacı her geçen gün büyüyor. Ülkede geçen yıl uzman iş gücü açığı 121 bin iken, bu rakamın önümüzdeki 11 yıl içinde iki katına çıkması bekleniyor.

SHABER3.COM

Yapılan araştırmaya göre Almanya’nın 2030 yılında ihtiyaç duyacağı uzman iş gücü sayısının 230 bini bulacak.
BERLİN Ticaret ve Sanayi Odası (BIHK) tarafından yapılan araştırmaya göre, acil önlem alınmadığı takdirde uzman açığı daha da büyüyecek. Bu yılki uzman açığı geçen yıla göre 20 bin artarak 141 bine çıktı. Berlin Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerine göre, özellikle 2025 yılından itibaren uzman açığı daha da büyüyecek. Çünkü 2025’ten itibaren uzman olarak çalışanlar arasında emekli olacakların sayısı artacak. Almanya’da özellikle hizmet alanında uzmana daha fazla ihtiyaç duyulduğu da belirtiliyor. En çok eğitmen, büro çalışanı, sekreter ve din adamına ihtiyaç olacak. Almanya uzman açığını ancak yurt dışından iş gücü getirerek kapatabilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'nın derdi uzman iş gücü. İhtiyacı 10 yılda... Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:32:46