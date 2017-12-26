MHP'den kendi vekiline: Neden rahatsız oldun?

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, KHK’lerle ilgili sözleri hakkında yazılı açıklama yaptı. Büyükataman, “Kaya’nın görüşleri partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ayrıca esef verici olan CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması kendi adına bir talihsizliktir” dedi.







Son KHK’leri değerlendiren Atilla Kaya, Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada, “Yeni 2 KHK, Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor” demişti. Kaya, tek tip kıyafet uygulamasını da eleştirmişti.





MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Kaya’nın KHK değerlendirmesi hakkında yazılı açıklama yaptı. Kaya’nın görüşlerinin MHP’nin görüşlerini yansıtmadığını belirten Büyükataman, “Ayrıca esef verici olan CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması kendi adına bir talihsizliktir. Türk milletine karşı kin duyanlar, kinlerarası diyalog kuranlar tamamdır da Atila Kaya’ya ne olmaktadır? Neden rahatsız olmuştur? Partimizin bu konudaki görüşleri Sayın Genel Başkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır” ifadelerini kullandı.







‘SORUMSUZLUK HALİ, MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI TAHKİM ETMİŞTİR’







KHK’de yer alan “ceza sorumsuzluğu”na sınırlama getirildiğini ifade eden Büyükataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:





“Bu eylemler yalnızca darbe teşebbüsü çerçevesinde değerlendirilmelidir. Zira 1. fıkranın 1. cümlesinde açıkça ‘darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin’ ibaresi, kanun koyucunun maksadının somut, açık, anlaşılır ve her türlü şüpheden uzak bir şekilde darbe ve darbeye teşebbüs eylemi sayılabilecek hususları kapsadığını göstermektedir.





Dolayısıyla darbe teşebbüsünün olmadığı bir ortamda ister asker ve polis isterse sivil kimselerin yaptığı eylemler bu kanunun kapsamı dışında kalacaktır. Kaldı ki 15 Temmuz alçak darbe girişimine karşı durmak, gerek kamu görevlileri gerek diğer vatandaşlarımız bakımından meşru bir haktır.





Bu sebeple 6755 sayılı kanunun getirdiği sorumsuzluk hali, Türk milletinin zaten sahip olduğu meşru müdafaa hakkını tahkim etmiştir. Meseleye bu boyutuyla da dikkat çekmek varlığını Türk milletine adamış Milliyetçi Hareket Partisi bakımından bir kutlu görevdir.”