Samanyolu Haber /Dünya / Servetlerini verip tahliye oluyorlar /27 Aralık 2017 00:02

Servetlerini verip tahliye oluyorlar

S. Arabistan'da gözaltına alınan 200'ü aşkın kişiden 23'ü krallıkla varılan anlaşma sonucu serbest bırakıldı.

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Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "yolsuzlukla mücadele" gerekçesiyle gözaltına aldırdığı yaklaşık 200 üst düzey isimden 23'ü hükümetle anlaşmaya varmalarının ardından serbest bırakıldı. İlerleyen günlerde diğerlerinin de bırakılması bekleniyor.

Haberi Suudi medyası duyurdu. Haberlerde hükümetle anlaşmaya varanların bırakılacağını, anlaşmaya yanaşmayanların ise yargılanacağı belirtildi.

Riyad'daki Ritz-Carlton otelinde tutulan ve işkenceden geçirildikleri iddia edilenler arasında dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan Prens Velid bin Talal dahil 11 prens, görevdeki 4 bakan, çok sayıda eski bakan ve başka üst düzey isimler var.

Kasımdaki gözaltı dalgasından beri ilk geniş çaplı serbest bırakılma haberini veren Okaz gazetesi, bunun mal varlıklarını ve nakit paralarını teslim etmeleri karşılığında gerçekleştiğini belirtti.

6 MİLYAR DOLAR TALEP EDİLDİ

The Wall Street Journal gazetesi, Prens Velid bin Talal'dan özgürlüğüne karşılık 6 milyar dolar talep edildiğini yazmıştı.

Suudi Arabistan'da dizginleri eline geçiren Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, bu anlaşmaları, "şantaj değil, görev olarak" gördüğü, "hükümetten çalınan" parayı geri almanın kaçınılmaz yöntemi olarak değerlendirdiği vurgulanıyor.
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