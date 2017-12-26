Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li yönetici: Cumhurbaşkanımız Allah tarafından gönderildi! /26 Aralık 2017 18:11

AKP'li yönetici: Cumhurbaşkanımız Allah tarafından gönderildi!

AKP Genel Merkez Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Belma Erdoğan, "Bizim Cumhurbaşkanı'mız, o kadar büyük bir insan ki Allah tarafından gönderilmiş, bu ümmetin umudu olan bir insan" dedi.

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Kahramankazan AKP Kadın Kolları Başkanlığı 5'inci Olağan Kongresi, Büyükşehir Belediyesi Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Kongreye AKP Genel Merkez Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Belma Erdoğan, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AKP İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede konuşan Belma Erdoğan, bugüne kadar partide görev yapan herkese teşekkür ederek, "15 Temmuz gecesi vatanı ve milleti için sokaklara dökülüp, canını feda etmiş, sağlığını kaybetmiş tüm kardeşlerimize, erkek- kadın ayırt etmeksizin sokaklara dökülen, özellikle de Kahramankazan'da bulunanlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah, sizlerden razı olsun" diye konuştu.

"Bu memleket, bu şekilde devam ettikçe hiçbir kuvvet sarsamayacaktır" diyen Belma Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"BU ÜMMETİN UMUDU OLAN BİR İNSAN"

"Bizim Cumhurbaşkanı'mız, o kadar büyük bir insan ki Allah tarafından gönderilmiş, bu ümmetin umudu olan bir insan. Bizim onun peşinden gitmekten, onun yolunda hizmet etmekten başka bir yolumuz var mı acaba? Olamaz, olmamalı da zaten. Bakın, bana çoğu kimseler soruyorlar; 'Sen iş aramıyorsun, aş aramıyorsun, işin gücün var, çocuğun büyümüş. Neden oradasın?' İşte ben, küçücük çocukların geleceği için yola çıktım. Evet, iş aramıyorum, aş aramıyorum; ama bu liderimin peşinde koşturmaktan şeref duyuyorum."



Öte yandan tek listeyle girilen kongrede mevcut başkan Şaziye Gündoğmuş, göreve yeniden seçildi.
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