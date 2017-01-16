Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den ihraç edilen Özdağ: İttifak felakete sürüklüyor /16 Ocak 2017 18:00

MHP'den ihraç edilen Özdağ: İttifak felakete sürüklüyor

MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan CHP'ye: Erdoğan ve Bahçeli ittifakı Türkiye'yi bilinmeze sürüklüyor

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MHP'den ihraç edilen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, CHP'li milletvekillerine gönderdiği mektupta "Erdoğan ve Bahçeli ittifakı, Türkiye’yi başkanlık anayasası ile bir bilinmeze doğru sürüklüyor" dedi.

Özdağ mektubunda, “Gazi Meclis, sahip olduğu yetkileri İstiklâl Harbi’nden bugüne getirmektedir. Bugün bu yetkileri, Türkiye’nin ağır bir tehdit ile karşı karşıya olduğumuz iddiası ile bir kişiye devretmeye kalkmak sadece Türk Milletine değil, İstiklal Harbi’mize de ihanet anlamına gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.
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