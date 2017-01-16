Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'da Mehmet Ekici sıkıntısı /16 Ocak 2017 17:53

Trabzonspor'da Mehmet Ekici sıkıntısı

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mehmet Ekici'nin transfer konusunda yaptyığı açıklamada, "Fenerbahçe'den başka yerde oynamam" sözleri sonrası, Trabzonspor Yönetimi Ekici'yi sezon sonuna kadar kadro dışı bırakma kararı aldı.

Trabzonspor'da Mehmet Ekici sıkıntısı



Alınan karar öncesi konuyla ilgili konuşan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Mehmet Ekici konusunun Trabzonspor'a zarar verdiğini söyleyerek, “Mehmet Ekici’nin kafası başka yerde. Bu konuda bir karar vermeli. Şu andaki süreç ve tablo Trabzonspor'a zarar veriyor. Kulübümüzden Mehmet Ekici gibi çok oyuncular geldi geçti. Bu tabloda camialar arasında yeni bir tartışma açmaya da gerek yok. Buna Mehmet Ekici’nin hakkı da yok. Gerekirse kadro dışı veya yedek bırakırız. Trabzonspor yönetimi bu kararlılıktadır” ifadelerini kullanmıştı.
<< Önceki Haber Trabzonspor'da Mehmet Ekici sıkıntısı Sonraki Haber >>

"Bakara-Makara"cı Egemen'den Davutoğlu ve Babacan'a salvolar!..

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Son dakika… Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü

Son dakika… Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

AKP'li vekilden "rejimi değiştireceğiz" itirafı

AKP'li vekilden

İslam'a en büyük zararı böyle sözde hocalar veriyor

İslam'a en büyük zararı böyle sözde hocalar veriyor

Ülkücü yazar Bahçeli'nin parti dışındaki 'o grubu'nu açıkladı

Ülkücü yazar Bahçeli'nin parti dışındaki 'o grubu'nu açıkladı

Deniz Baykal'dan tarihi "başkanlık" konuşması

Deniz Baykal'dan tarihi

Sosyal medya Türkeş ve Erbakan'ın "başkanlık" videosunu konuşuyor

Sosyal medya Türkeş ve Erbakan'ın
yolum kaderim

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:28:22