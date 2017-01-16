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Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye gidiyor
/
16 Ocak 2017 18:40
Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye gidiyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1. tur oylamaları TBMM Genel Kurulu’nda tamamlanan anayasa değişikliği paketiyle ilgili olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den randevu talebinde bulundu.
SHABER3.COM
Kılıçdaroğlu’nun, Bahçeli’ye anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarını ifade edeceği öğrenildi.
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