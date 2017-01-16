Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye gidiyor /16 Ocak 2017 18:40

Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1. tur oylamaları TBMM Genel Kurulu’nda tamamlanan anayasa değişikliği paketiyle ilgili olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den randevu talebinde bulundu.

SHABER3.COM

Kılıçdaroğlu’nun, Bahçeli’ye anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarını ifade edeceği öğrenildi.
<< Önceki Haber Kılıçdaroğlu Bahçeli'ye gidiyor Sonraki Haber >>

"Bakara-Makara"cı Egemen'den Davutoğlu ve Babacan'a salvolar!..

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Fethullah Gülen Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Son dakika… Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü

Son dakika… Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Arabanın motor kapağını açmış orada yolculuk yapıyor

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

Anayasa görüşmeleri sırasında yumruklar konuştu

AKP'li vekilden "rejimi değiştireceğiz" itirafı

AKP'li vekilden

İslam'a en büyük zararı böyle sözde hocalar veriyor

İslam'a en büyük zararı böyle sözde hocalar veriyor

Ülkücü yazar Bahçeli'nin parti dışındaki 'o grubu'nu açıkladı

Ülkücü yazar Bahçeli'nin parti dışındaki 'o grubu'nu açıkladı

Deniz Baykal'dan tarihi "başkanlık" konuşması

Deniz Baykal'dan tarihi

Sosyal medya Türkeş ve Erbakan'ın "başkanlık" videosunu konuşuyor

Sosyal medya Türkeş ve Erbakan'ın
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:46:25