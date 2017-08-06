Samanyolu Haber /Gündem / 'MHP'de istifalar 500'ü geçecek' iddiası /06 Ağustos 2017 14:11

'MHP'de istifalar 500'ü geçecek' iddiası

Eski MHP MKYK üyesi Adnan Özdere, Gölcük'te MHP'den istifa edenlerin sayısının 500'ü geçeceğini öne sürdü.

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geçen hafta MHP Gölcük İlçe Başkanlığı'ndan istifa ederek, "Meral Akşener'in yanında yer alacaklarını" açıklayanlar bir araya geldi.

Eski MHP MKYK üyesi Adnan Özdere partiden 360 kişinin istifa ettiğini söyledi.

Özdere, istifa eden MHP'lilere baskı uygulandığını öne sürerek, "istifaların tek tek verildiğini ve sayının her geçen gün arttığını" söyledi.

Adnan Özdere konuşmasında şunları söyledi:

"Hemşerimiz olan Meral Akşener'in yanında yer alacağız ve kendisine destek vereceğiz. İstifa eden arkadaşlarımız için 'Hiç hizmet yapmamış insanlar' diyorlar ama bu işi buradaki arkadaşlar yürüttü. Buradaki arkadaşlar görev almış, yöneticilik yapmış kişiler. Orada kalan arkadaşlarımız var, Allah da onların yardımcısı olsun. Şu anda 360 istifa var ve bu sayı zamanla 500'ü geçecek."
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