Samanyolu Haber /Gündem / Koru: Yeni bir devlet kurulmuyor, devlet cemaati ve AKP’yi tasfiye ediyor /06 Ağustos 2017 14:30

Koru: Yeni bir devlet kurulmuyor, devlet cemaati ve AKP’yi tasfiye ediyor

Gazeteci Fehmi Koru, AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın ‘Yeni bir devlet kuruluyor, kurucusu da Erdoğan’ açıklamasına ‘Bir başka tez daha var: Devlet AKP’yi tasfiye ediyor’ diyerek itiraz etti. Koru, “Yeni bir devlet mi kuruluyor, yoksa mevcut devlet AKP’yi tasfiye mi ediyor? Bu teze yakın bazı beklentiler kulağıma çalınmıştı. Umarım AK Parti böyle bir ihtimalinin konuşulduğunu bilir ve üzerinde düşünmeye başlar.” değerlendirmesinde bulundu.

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Koru, Arslan Bulut’un Yeniçağ gazetesindeki ’15  Temmuz, yeni bir devlet kurmak için miydi?’ başlıklı yazısına atıfta bulunarak ‘ yapılanların ‘AKP eliyle devlet tarafından AKP’nin tasfiyesi’ olduğu’nu öne sürdü.

Aslan Bulut’un yer verdiği, ‘devletin, 2004 MGK kararı ile Gülen cemaatini tasfiye kararı aldığı, AKP’nin MGK kararını rafa kaldırdığını görünce de 15 Temmuz’dan itibaren tasfiye operasyonunu ‘bağırta bağırta’ AKP’ye yaptırmaya başladığı’ tezini aktaran Koru, yazıdaki ‘AKP’ye de kendi kendini tasfiye ettiriyorlar, farkında bile değiller” ifadelerine dikkat çekti.

Koru şunları yazdı:
AK Partili Oğan kendisinin de içerisinde yer aldığı ülkemizdeki siyasi gelişmelere bakarak, mevcut devletin yerine yeni bir devletin kurulmasının söz konusu olduğunu söylerken, Yeniçağ yazarı Bulut, aynı gelişmeleri mevcut devletin farklı bir refleksiyle açıklıyor ve yönetimde bulunan siyasi kadronun tasfiye edileceği sonucunu çıkarıyor.

Hem de tasfiye edileceklere hissettirmeden yapılıyormuş bu…

Daha önce bu teze yakın bazı beklentiler kulağıma çalınmıştı, ama ilk kez yazılı halde karşıma çıkınca, ne yalan söyleyeyim, bayağı şaşırdım.

Umarım, Arslan Bulut, bu tezini biraz daha açar da AK Parti kadrosu böyle bir ihtimalinin konuşulduğunu bilir ve üzerinde düşünmeye başlar.

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