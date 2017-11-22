Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de bir toplu istifa daha! /22 Kasım 2017 18:28

MHP'de bir toplu istifa daha!

Antalya MHP'den yine bir son dakika haberi geldi. Finike ilçesinde, aralarında belediye meclis üyeleri ve eski ilçe başkanlarının da bulunduğu 60 kişi MHP'den istifa etti.

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60 kişi daha istifa etti

Finike Belediyesi’nin MHP’li meclis üyeleri Ertürk Yazar, İsmail İsen ve Arif Çetin, MHP’li eski ilçe başkanları Bayram Erkol, Arif Ertuğ ve Ömer Özdemir ile üyelerden oluşan 60 kişi MHP’den istifa kararı aldı. Grup, İlçe Seçim Kurulu’na istifa dilekçelerini vermeden önce, hükümet konağı önünde istifa gerekçelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Meclis üyesi Ertürk Yazar, MHP’nin son zamanlarda aldığı siyasi ve politik kararların Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğinde ağır bir beka sorunu yarattığı kaygısı içerisinde olduklarını söyledi.

Meral Akşener liderliğindeki oluşumda yer alacaklarının bilgisini veren Yazar, “Türk milliyetçiliği siyasi hareketinin temsilciliği iddiasını taşıyan partimiz bazı partilerin kapıkulu haline gelmiştir. Merak Akşener liderliğinde de milletin merkezinde yeni bir siyasi hareketin inşası için sancak kalkmıştır ve milletimiz de bu sancak altında toplanma konusunda yüksek bir teveccüh göstermektedir. Bize düşen milletin merkezinde oluşan bu siyasi harekete katkı vermektir. Hepimiz ülkücüyüz, milliyetçiyiz. Hiç kimse bizim ülkücülüğümüzü yargılayamaz, tartamaz. Bu anlayış içerisinde siyaset hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi


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