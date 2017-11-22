MHP'de bir toplu istifa daha!

60 kişi daha istifa etti





Finike Belediyesi’nin MHP’li meclis üyeleri Ertürk Yazar, İsmail İsen ve Arif Çetin, MHP’li eski ilçe başkanları Bayram Erkol, Arif Ertuğ ve Ömer Özdemir ile üyelerden oluşan 60 kişi MHP’den istifa kararı aldı. Grup, İlçe Seçim Kurulu’na istifa dilekçelerini vermeden önce, hükümet konağı önünde istifa gerekçelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.







Meclis üyesi Ertürk Yazar, MHP’nin son zamanlarda aldığı siyasi ve politik kararların Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğinde ağır bir beka sorunu yarattığı kaygısı içerisinde olduklarını söyledi.





Meral Akşener liderliğindeki oluşumda yer alacaklarının bilgisini veren Yazar, “Türk milliyetçiliği siyasi hareketinin temsilciliği iddiasını taşıyan partimiz bazı partilerin kapıkulu haline gelmiştir. Merak Akşener liderliğinde de milletin merkezinde yeni bir siyasi hareketin inşası için sancak kalkmıştır ve milletimiz de bu sancak altında toplanma konusunda yüksek bir teveccüh göstermektedir. Bize düşen milletin merkezinde oluşan bu siyasi harekete katkı vermektir. Hepimiz ülkücüyüz, milliyetçiyiz. Hiç kimse bizim ülkücülüğümüzü yargılayamaz, tartamaz. Bu anlayış içerisinde siyaset hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi







