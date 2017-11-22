Zarrab'ın tanık olduğunu kabul etti, 'hukukçular ilişkileri zehirlemesin' dedi









Yıldırım, Rıza Sarraf'ın itirafçı olduğu söylenen dava için şunları söyledi:





"Bugünlerde Amerika'da devam eden bir dava üzerinden birtakım dedikodular yalan yanlış laflar ortada dolaşıp duruyor. ABD'deki davalar asılsız söylentilere dayanıyor. Bunu da fırsat bilen birtakım çevreler Türkiye ekonomisi üzerinde operasyon yapmaya çalışıyorlar.





Türkiye bugüne kadar ihracatında, ticaretinde, uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmamıştır. O bakımdan Türkiye'ye zorlama yolu ile buradan finans sektörümüzü sıkıştırarak Türk ekonomisini zora sokmak gayreti beyhudedir. Bu davanın maalesef hukuki olmaktan siyasi bir yöne doğru evrildiğini görüyoruz.





Bırakalım hukukçular işlerini yapsın, siyasetçiler işlerini yapsın. Hukukçuların iki ülkenin ilişkilerini zehirlemesine de müsaade etmeyelim. NATO'da beraberiz. Her ne kadar bizim canımızı yakan terör örgütleriyle işbirliği tutuyor olasalar bile bunun geçici bir durum olduğunu kabul ediyor, kısa sürede bu yanlıştan dönüleceğini ümit ediyoruz.





Hukuk devletinden beklenen; delilleri sağlam bir dava ile yargılamayı gerçekleştirmiş olması. Ne idüğü belirsiz montaj delileri ortaya koymak hukuk değildir, hukuki bir düşünce tarzı değildir. Türkiye'nin başka ülkelerde yaptığı ticaret Türkiye'nin vereceği karara bağlıdır.





Onlar ambargo koydukları ülkelerle rahat rahat ticaret yapacaklar, Türkiye yapınca bu suç olacak. Buna kargalar güler. İran ile Amerika uçak satışı konusunda prensip anlaşmasına vardılar. Sonra da Türkiye ambargoyu deldi gibi ipe sapa gelmeyen şeyler iddia ediyorlar. Eğer, uluslararası hukuka uyulacaksa bu iddiayı ortaya koyanların ilk önce kendileri riayet etmesi gerekir.





Davanın tarafları orada baskı altında tutulmakta. Ülkemiz aleyhine ifade vermeye zorlanmaktadır. Sanık alarak açtığınız dosya daha dava başlamadan tanığa dönüşmüştür. Bunun adalet neresindedir.





Yapılan işin adı insan hakları ihlalidir."