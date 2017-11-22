iYi Parti'de kongre tarihi belli oldu

İYİ Parti Genel Merkezi'nde ilk kez toplanan Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri, ilk kongrenin tarihini belirledi.





GİK'te alınan karara göre İYİ Parti, 10 Aralık 2017 tarihinde I. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirecek.





Saat 11.00'de başlayacak kongre parti genel merkezinde yapılacak.





BASKIN ERKEN SEÇİM İÇİN TEDBİR





İl ve ilçelerdeki atama ve teşkilatlanma süreci devam eden İYİ Parti'nin, kongre kararı almasının arkasında baskın erken seçim ihtimali olduğu öğrenildi. Siyasi partiler kanununa göre kongresini yapmamış partiler seçimlere katılma hakkı elde edemiyor. İYİ Parti'nin olası bir erken seçim durumunda yarış dışı kalmamak için 10 Aralık'ta kongreye gideceği ve böylece seçimlere katılmasının önünde herhangi bir engel kalmayacağı öğrenildi.





KURUCULAR DELEGE OLACAK





İYİ Parti'nin il ve ilçe kongreleri henüz gerçekleşmediği için, I.Olağan Kongre'de 200 kişilik kurucular kurulu delege sayılacak.İl ve ilçelerde yapılan teşkilatlanma çalışmalarının aynen devam edeceği bildirilirken, kongre kararının mevcut teşkilatları etkilemeyeceği öğrenildi.





KONGRE PROGRAMI BELLİ OLDU





İYİ Parti'nin I.Olağan kongresinin program akışı da belli oldu...





İşte 10 Aralık saat 11.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde başlayacak olan kongrenin programı:





Kongre Tarihi: 10.12.2017





Başlama Saati: 11.00





Kongre Yeri: İYİ PARTİ Genel Merkezi Konferans salonu





KURULTAY GÜNDEMİ





1- Yoklama ve açılışı





2- Kurultay Divan Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimi





3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması





4- Genel Başkan’ın konuşması





5- Faaliyet Raporunun okunması





6- Tüzük Değişiklik Komisyonu ve diğer komisyonların oluşturulması





7- Gelir-Gider ve Kesin Hesap Raporlarının okunması ve ayrı ayrı oylanması





8- Genel İdare Kurulu’nun ibrasının oylanması





9- Tüzük Değişikliği Komisyonu raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması





10- Dilek ve temenniler





11- Seçimler a- Genel Başkan seçimi b- Genel İdare Kurulu (60 asıl 25 yedek üye) ve Merkez Disiplin Kurulu (11 asıl 7 yedek üye) üyeliklerinin seçimi





12- Genel Başkanın teşekkür konuşması





13- kapanış





NOT





A-Kurultay, gündem maddeleri bitinceye kadar aralıksız devam edecektir.





B-Çoğunluk sağlanamadığı takdirde; İYİ Parti 1. Olağan Kurultayı, aynı gündemle 11.12.2017 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.







