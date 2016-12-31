İbretlik bir pasaport iptali haberi

Habere göre ‘Samet Sami Temel, Mikail Şahin, Ahmet Altıntaş, Rıfat Erdem, Faik Işık, Mehmet Otpark, Osman Yumakoğulları, Osman Karahan, Fuat Aksu, Mustafa Baykal.’ isimli kişiler Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER'e yapılan bir ihale usulsüzlüğü ihbarıyla bir anda şüpheli oldu.







Şüpheli oldukları örgütün adı da malum: En kolay tutuklanılan örgüt(!)





BİMER, yapılan ihbarı Adalet Bakanlığı’na Adalet Bakanlığı ise Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

15 Aralık 2016’da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazarak sadece bir ihbara dayanarak 10 şüphelinin pasaportlarının iptal edilmesini istedi.

Şüphelilerden biri yurtdışına çıkmak istediğinde durum anlaşıldı. Pasaportu iptal edilenler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın şike davasında avukatı Faik Işık ile Milli Görüş Teşkilatları’nın kurucusu eski milletvekili Osman Yumakoğulları da vardı. Diğer şüpheliler de Milli Görüş geleneğinden gelme isimlerdi.



