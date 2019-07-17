Samanyolu Haber /Politika / MHP lideri Devlet Bahçeli'ye iki yeni başdanışman /17 Temmuz 2019 22:15

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye iki yeni başdanışman

Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ve eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Bahçeli’nin yeni başdanışmanları oldu.

SHABER3.COM

Eski Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ve eski Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başdanışmanı olarak atandı.

Bahçeli imzasıyla gönderilen tebligatta şunlar kaydedildi:

"Parti tüzüğünün 57. maddesi uyarınca Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan BaşDanışmanı olarak görevlendirilmiş bulunuyorsunuz.

Görevinizi büyük sorumluluk duygusu, üstün fedakarlık, yüksek ahlak anlayışıyla ve tam bir ahenk içerisinde yürütüceğinize olan inancımla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

[Haber görseli]


(Selda Güneysu- Cumhuriyet)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP lideri Devlet Bahçeli'ye iki yeni başdanışman Sonraki Haber >>

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:35:37