Pentagon ve Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin basın toplantısı başladı. Bakanlık, "Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.





Kararı ABD Savunma Bakanlığı'nın Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord açıkladı.





Lord, F-35 eğitimi için ABD'de bulunan pilotların ise Türkiye'ye geri dönme süreci içinde olduğunu aktardı.





Türkiye'nin bu programdan çıkarılmasından dolayı 9 milyar dolarlık bir maddi kayba uğramasının beklendiği açıklanırken F-35 programında bir aksama yaşanmasının öngörülmediği belirtildi.





Türkiye’nin F-35 programı için ürettiği parçaların şu an için ABD’de üretileceğini söyleyen Lord, Türkiye’nin 9 milyar dolarlık bir kaybının olacağını, F-35’lerin tedarik zincirinde ise sorun yaşanacağını düşünmediklerini belirtti.





BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASI





Beyaz Saray'dan yapılan yazılan açıklamada da, "Türkiye'nin S-400 satın alması F-35 programına katılımını imkansız kılıyor. F-35'ler Rusya'nın istihbarat toplama platformuyla bir arada olamaz. ABD, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:





-Trump hükümeti, Türkiye'nin Patriot hava savunma sistemi alması için pek çok teklif sunmuştur.





-Türkiye 65 yılı aşkın bir süredir NATO için köklü ve güvenilir bir ortak ve müttefiki olmuştur ancak S-400'lerin kabul edilmesi bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir.





- Bunun Türkiye'nin İttifak içinde birlikte çalışılabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olacaktır.





- ABD hala Türkiye ile stratejik ilişkisine büyük değer vermektedir.





-NATO müttefikleri olarak ilişkimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'e odaklı değildir. Askeri ilişkilerimiz güçlüdür. Türkiye'de S-400 sisteminin varlığından kaynaklanan kısıtlamaları gözeterek Türkiye ile kapsamlı şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz.