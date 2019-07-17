Pentagon ve Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin basın toplantısı başladı. Bakanlık, "Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz" açıklamasında bulundu.
Kararı ABD Savunma Bakanlığı'nın Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord açıkladı.
Lord, F-35 eğitimi için ABD'de bulunan pilotların ise Türkiye'ye geri dönme süreci içinde olduğunu aktardı.
Türkiye'nin bu programdan çıkarılmasından dolayı 9 milyar dolarlık bir maddi kayba uğramasının beklendiği açıklanırken F-35 programında bir aksama yaşanmasının öngörülmediği belirtildi.
Türkiye’nin F-35 programı için ürettiği parçaların şu an için ABD’de üretileceğini söyleyen Lord, Türkiye’nin 9 milyar dolarlık bir kaybının olacağını, F-35’lerin tedarik zincirinde ise sorun yaşanacağını düşünmediklerini belirtti.
BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASI
Beyaz Saray'dan yapılan yazılan açıklamada da, "Türkiye'nin S-400 satın alması F-35 programına katılımını imkansız kılıyor. F-35'ler Rusya'nın istihbarat toplama platformuyla bir arada olamaz. ABD, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:
-Trump hükümeti, Türkiye'nin Patriot hava savunma sistemi alması için pek çok teklif sunmuştur.
-Türkiye 65 yılı aşkın bir süredir NATO için köklü ve güvenilir bir ortak ve müttefiki olmuştur ancak S-400'lerin kabul edilmesi bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir.
- Bunun Türkiye'nin İttifak içinde birlikte çalışılabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olacaktır.
- ABD hala Türkiye ile stratejik ilişkisine büyük değer vermektedir.
-NATO müttefikleri olarak ilişkimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'e odaklı değildir. Askeri ilişkilerimiz güçlüdür. Türkiye'de S-400 sisteminin varlığından kaynaklanan kısıtlamaları gözeterek Türkiye ile kapsamlı şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz.