Samanyolu Haber /Politika / Mahkeme, Selahattin Demirtaş kararını açıkladı /17 Temmuz 2019 21:54

Mahkeme, Selahattin Demirtaş kararını açıkladı

Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı ana davanın duruşmasında mahkeme Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

SHABER3.COM

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olarak yargılandığı ana davanın duruşmasında mahkeme Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Ankara Sincan Hapishane Kampüsü'nde görülen duruşmanın ikinci gününde savcı Demirtaş'ın, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Demirtaş mütalaayı ciddiyetsiz bulduğunu ve kabul etmediğini belirterek "Adalet şu saatten itibaren, tahliye kararı vermeniz halinde bile katledilmiştir. Bunu bilin. Dışarıda tecavüzcüler, talancılar, soyguncular yargılanıp dolaşırken, ben hücrede kendimi daha onurlu, daha haysiyetli hissediyorum" dedi.

Demirtaş'ın avukatları tutukluluğun 3 yılı geçtiğini, bunun hukuki değil siyasi bir karar olduğunu, bütün fezlekelerde hemen hemen aynı suçlamaların yer aldığını, kaçma şüphesinin de bulunmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundular.

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların tahliye taleplerini reddederek, Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 2-3 Eylül 2019'a ertelendi.
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