MHP ile AKP arasında Mustafa Tuna çatlağı

TBMM Genel Kurulu’nda MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz’ın konuşması AKP grubunda, “soğuk duş etkisi” yarattı.







Yılmaz, görevden alınan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek’in imar yolsuzluklarını kürsüde anlatırken, Gökçek’in yerine göreve getirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya ait bir yolsuzluk belgesi de açıkladı.





Çankaya Dikmen Tepe’nin sahibinin Mahmut Tuna’nın, Mustafa Tuna’nın ağabeyi olduğunu söyleyen Yılmaz, “İlk defa olan bir imar değişikliği yapılıyor, 15 bin 750 metrekare olan alan 23 bin 625 metrekareye çıkıyor. Buna da bir şey demiyoruz ama Ankara tarihinde olmayan bir şey oluyor” dedi.





Yılmaz “Ne oluyor? Buradan düzenleme ortaklık payı ve kamu ortaklığı payı alınmıyor yani gizli emsal 2,5; 3’e çıkıyor. Şimdi, böyle anlayışta, böyle rahat para kazanmanın olduğu bir ortamda, kamunun malını bu kadar kolay aldığınız bir ortamda siz kuzuyu kurda emanet ederseniz, bu gariban milletin, bu fakir fukara milletin hakkını kim koruyacak?” diye konuştu.





MHP’li Yılmaz’ın bu sözleri AKP’ ile MHP arasında tartışma yarattı. Meclis Genel Kurulu’nda AKP’liler MHP’li milletvekiline tepki gösterdi.