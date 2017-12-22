Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de doğrudan yatırım girişiminde rekor düşüş! /22 Aralık 2017 09:41

Türkiye'de doğrudan yatırım girişiminde rekor düşüş!

Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16.9 azalarak 8 milyar 290 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Türkiye'de doğrudan yatırım girişimi yüzde 17 azaldı 

Ekonomi Bakanlığı, ekim ayına ilişkin 'Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni'ni yayımladı. Buna göre, ekimde 800 milyon dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.
Uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yeni veya mevcut şirketleriyle iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi ekimde 180 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, bunun 119 milyon dolarlık bölümü AB ülkeleri kaynaklı oldu.

Ocak-ekim döneminde ise net doğrudan uluslararası yatırım girişi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.9 azalarak 8 milyar 290 milyon dolar olarak gerçekleşti. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi de bu dönemde toplam 5 milyar 430 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemdeki uluslararası doğrudan yatırım girişinin 1.4 milyar doları mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen, 983 milyon doları imalat sektöründen ve 928 milyon doları enerji sektöründen kaynaklandı.

ULUSLARARASI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN SAYISI

Bu yıl ekimde 583 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 15 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde 4437 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 162 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki oldu. Aynı dönemde 4599 uluslararası sermayeli şirket, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleriyle, ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörlerinde faaliyette bulundu.

Kayıtlı sermayesi 500.000 doların üzerinde olan 107 uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ve yabancı ortak iştiraki gerçekleşti. Bu şirketlerin 46'sı toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyette bulunuyor.

Söz konusu dönemde kurulan 4599 uluslararası sermayeli şirketin 2818'i yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 685'i AB ülkeleri, 345'i diğer Asya ülkeleri ortaklı şirketler oldu.
Ekim sonu itibarıyla Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirket ve şube sayısı, 50.819'a ulaşırken, 6830 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Buna göre, toplamda 57.649 uluslararası sermayeli şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

Şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımında, 22.397 girişimle AB ülkeleri ilk sırada yer aldı. AB ülkeleri arasında Almanya 7093 şirketle başı çekerken, bu ülkeyi 3059 şirketle İngiltere ve 2782 şirketle Hollanda izledi.

Anılan şirketlerin 35.039'u İstanbul, 5200'ü Antalya, 3065'i Ankara ve 2535'i İzmir'de bulunuyor. İstanbul'da faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerin 13.649'u toptan ve perakende ticaret, 6049'u gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ve 4186'sı imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

EKİMDE 25 PROJEYE TEŞVİK

Ekonomi Bakanlığı tarafından ekimde yatırım teşvik belgesi düzenlenen 25 proje için yaklaşık 274,8 milyon dolar tutarında yatırım yapılması öngörüldü.

Bu yıl ocak-ekim döneminde ise belgelendirilen yatırım projesi sayısı 260, belge kapsamındaki yatırımların tutarı da 4,2 milyar dolar oldu.
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