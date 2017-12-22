Bu yıl kaç şehidimiz var

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin “Şehit ve gazi sayıları görev ve faaliyet alanımıza girmiyor” diyerek yanıtlamadığı, şehit ve gazi sayısını köşesinden açıkladı.







15 Temmuz sonrasında çıkarılan KHK’lar ile Genelkurmay Başkanlığı’ndaki birçok yetkinin Milli Savunma Bakanlığı’na verildiğine dikkat çeken Saygı Öztürk şöyle yazdı:





“Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Personel Başkanlığı bulunuyordu. Bu başkanlık bünyesinde de Gazi ve Şehit İşleri Şube Müdürlüğü bulunuyordu. Yeni yapılandırmayla Genelkurmay Başkanlığı'nın personel ve lojistik bölümleri Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Bakanın ilk yaptığı da kadın askerlerden ve askeri birliklerde görevli kadın memurlardan isteyenlerin başlarını kapatabileceklerine ilişkin düzenleme oldu. Bu konuda Genelkurmay Başkanlığı'ndan görüş almaya gerek bile duyulmadı.





Bakan, şehit jandarma, polis ve güvenlik korucularının İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğunu belirtebilir. CHP Milletvekili Atila Sertel'in sorusuna karşılık TSK'ya bağlı askerlerden şehit ve gazilerle ilgili sayıları ve o konuda yöneltilen diğer soruların cevaplandırılması gerekirdi.”





Öztürk yazısının devamında, “Madem, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ‘Şehit ve gazi sayıları faaliyet alanımıza girmiyor’ diyor, o zaman bunları açıklama görevi de bize düşüyor” diyerek şöyle devam etti:





“Bu yılın 21 Aralık 2017 tarihi itibariyle şehitlerimizle ilgili bazı sayılar vermek istiyorum:





7 Haziran 2015'teki milletvekili seçimlerinden sonra terör olayları yaygınlaştı. İşte o günden bu yana 771 askerimiz, 352 polisimiz, 89 güvenlik korucumuz olmak üzere tam bin 212 şehit verdik. O tarihten sonra meydana gelen patlamalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 555 olarak belirlendi. 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte 62 özel harekat polisi, 5 asker, 173 vatandaşımız şehit edildi.





Konuyu biraz daha açtığımızda, AKP döneminde 2016 yılı dışında en fazla şehit verdiğimiz de yine bu yıldır. Bakın, bu yılın 21 Aralık tarihine kadar 196 asker, 48 polis, 26 korucu olmak üzere 270 şehidimiz oldu.





YIL YIL ŞEHİTLERİMİZ





AKP hükümeti 2003 yılının Kasım ayında kuruldu. “Asayiş berkemal” yani asayiş ve güvenlik sorunu hemen hemen yoktu. 2 ilde uygulanan Olağanüstü Hal de 28 Kasım'da son bulmuştu. O yıl toplam 7 şehidimiz vardı.





2004 yılında hükümetten büyük beklentiler vardı. Örgüte vurulan darbeler, terör örgütünün beklentileri nedeniyle o yıl 31 güvenlik görevlimiz şehit edildi. Sonraki yılları aktarayım:







