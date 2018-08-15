MHP Hazine yardımı ile dolar vurgunu yapmış...

MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Merkezi’nin döviz hesaplarını bozdurduğunu açıkladı.









Devlet Bahçeli’nin talimatıyla, geçtiğimiz Cuma akşamı döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi kararını aldıklarını vurgulayan Karakaya, “İlk mesai günü olan Pazartesi günü itibarıyla döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu işlemin amacına hizmet edebilmesi için bankaların nakit planlamaları başta olmak üzere, vade durumları ve diğer teknik konular da dikkate alınarak süreç en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Bu davranışın benzer kurum ve kuruluşlara da örnek olması dileğimle saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu. Ancak, kaç dolar bozdurulduğu hakkında bilgi verilmedi.





Karakaya'nın MHP 'nin kasasında hazine yardımı dışında para olmadığını açıklaması, MHP 'nin 2018'de aldığı hazine yardımı miktarını ve kur değişiminden sağladığı kazancı da gündeme getirdi.





MHP HAZİNE'DEN 100.5 MİLYON LİRA YARDIM ALDI





Bu yılın ocak ayında AKP'ye 139 milyon lira, CHP'ye 71 milyon lira, MHP 'ye 33,5 milyon lira ve HDP'ye 30 milyon lira Hazine yardımı ödemesi yapıldı.





Seçim kararının yürürlüğe girmesinin ardından Hazian ayında da AKP 278 milyon lira, CHP 142 milyon lira, MHP 67 milyon lira ve HDP de 60 milyon lira daha Hazine yardımı aldı.





MHP'NİN KÂRI NE KADAR?





MHP'nin 2018 yılı içinde aldığı 100.5 milyon liralık hazine yardımının ne kadarını seçim kampanyasında harcadığı ve ne kadarını dolara çevirdiği bilinmiyor. Ancak çok fazla miting yapmayan Bahçeli'nin hazine yardımının yaklaşık yarısını artırdığı düşünülürse, MHP'nin yaklaşık 50 milyon lirası bankalarda değerlendirildi.





MHP bu paranın tamamıyla dolar aldıysa, kurdan büyük bir kâr elde ettiği hesaplanıyor. 15 Haziran 2015 itibariyle dolar/TL kuru 4.73 seviyesindeydi.





MHP 'nin doları bozdurduğu 14 Ağustos 2018'de ise dolar 6.80 TL'den işlem görüyordu.





Bu durumda MHP , Haziran ayında 4.73'ten 50 milyon TL'lik dolar alıp önceki gün 6.80'den bozdurduysa, dolar alım satımından yaklaşık 22 milyon TL kâr etmiş görünüyor.





BAHÇELİ O RAKAMI AÇIKLAMADI





MHP'nin dolara çevirdiği ve önceki gün bozdurduğu hazine yardımının miktarı, bugün bir basın toplantısı düzenleyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu. Bahçeli ise o soruya şu şekilde yanıt verdi: " MHP hazine yardımının dışında hiçbir kişi ve kuruluşa yanaşmaz. Hazineden ne almışsak partimizi onunla yönetmeye çalışırız. Bu arada bazı değerlendirmeler yapılırken. Dövize yatırılan bazı banka mevduatlarımız da bulunmaktadır. Esas merak edilenler, çok holdingten beslenenlerin kimler olduğu, ne kadarını döviz ne kadarı TL ve Avro'dan aldığını öğrenmek isteriz."