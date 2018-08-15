Samanyolu Haber /Gündem / Amerikan Medyasına göre krizde kim kaybetti, kim kazandı ? /15 Ağustos 2018 15:51

Amerikan Medyasına göre krizde kim kaybetti, kim kazandı ?

Amerikan ekonomi kanalı CNBC, geçen hafta TL'de yaşanan değer kaybının kazanan ve kaybedenlerini yazdı. Haberde, AB-Türkiye ilişkilerinin kazananlardan biri olarak sayılması dikkat çekti.

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 TL’nin euro ve dolar karşısındaki değer kaybı yavaşlarken, Amerikan basını geçen hafta yaşanan krizin kazanan ve kaybedenlerini yazdı. CNBC kanalının internet sitesinde yayımlanan haberde, krizin kazananlarının Amerikan doları ve Türkiye-AB ilişkiler, kaybedenlerinin ise yükselen piyasalar ve bankalar olduğu belirtildi.

‘YÜKSELEN PİYASALAR VE BANKALAR KAYBETTİ’

Haberde, TL’deki değer kaybının şu an için daha geniş çapta bir krizi tetiklemesinin beklenmediği belirtilse de, piyasadaki son hareketliliğin en büyük kaybedenlerinin yükselen piyasalar olduğu belirtildi. Yatırımcıların genel olarak yükselen piyasalardan para çektiği belirtilen haberde, Hint ve Arjantin para birimlerinin de bundan etkilendiği belirtildi.

CNBC’ye göre, krizin ikinci kaybedeni bankalar oldu. Haberde, Türkiye’ye döviz üzerinden borç veren İspanyol BBVA ile İtalyan Unicredit bankalarının hisselerinde düşüş yaşandığına dikkat çekildi; Türk bankalarının dövizle borçalanan müşterileri nedeniyle hassas görüldüğü belirtildi.

 
DOLAR KAZANDI

Haberde, krizin bir kazananının Amerikan doları olduğu belirtilerek, yatırımcıların paralarını daha güvenli bir yere yatırmak istedikleri ve bu çerçevede Amerikan varlıklarını tercih ettikleri yorumu yapıldı. Point View isimli varlık yönetimi şirketinin kurucusu David Dietze, Amerikan dolarının güçlenmesinin Türkiye ve diğer yükselen piyasaların karşı karşıya olduğu sorunları artıracağını söyledi. Dietze, dolar üzerinden borçların ödenmesinin zorlaşacağını belirtti.

‘AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ DÜZELEBİLİR’

CNBC’ye göre, krizin ikinci kazananı AB-Türkiye ilişkileri. Haberde, siyasi risk danışmanlığı yapan ünlü Eurasia Group şirketinin son raporuna dikkat çekildi. Eurasia Group’un yorumuna göre, Türkiye ile ABD arasındaki gerilim, AB ile ilişkilerin düzelmesi için bir fırsata yol açabilir. Şirketin raporunda, AB ile Ankara’nın hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğü konusunda uzun zamandır anlaşmazlık yaşamasına rağmen, AB’nin ekonomi konusunda Türkiye ile ilişkilerinde her zaman dikkatli davrandığı belirtildi.

Eurasia Group şu ifadeleri kullandı: “Trump’ın Avrupa’da pek popüler olmaması nedeniyle, AB liderlerinin ona destek vermesi son derece ihtimal dışı. Dahası, üst düzey AB yetkilileri, AB ile Türkiye’nin şu an ABD karşısındaki ortak noktalarına -vergi ve tehditlere- dikkat çekiyor. Bu durum, AB-Türkiye ilişkilerinin yumuşamaya devam edebileceğine işaret.” 
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