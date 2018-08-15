‘ABD’den THY’ye yaptırım’ iddiası: Borsada hisseleri çakıldı

New York Times, Rahip Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde ABD’nin Türkiye’ye bir dizi yaptırımda daha bulunacağı iddia etti. Haberde söz konusu yaptırımlardan birinin de THY’ye kısıtlama getirmek olabileceği belirtildi.





Gazeteden Helene Cooper ve Eric Schmitt’e konuşan üst düzey hükümet yetkililerinin bildirdiğine göre bu yaptırımlardan biri Türk Hava Yolları’na ( THY) kısıtlama getirilmesi. Ayrıca Trump yönetiminin, Türkiye’de neredeyse bir yıldır tutuklu bulunan bilim insanı Serkan Gölge ile ABD Konsolosluğu çalışanı üç Türkiye vatandaşının serbest bırakılmasını talep ettiği belirtildi.





‘TRUMP, SÜRE VERMİŞTİ’





Beyaz Saray’dan bir yetkili dün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’de ev hapsindeki rahip Brunson’ı evine döndürmeye kararlı olduğunu belirtmiş “Önümüzdeki birkaç gün ya da bir hafta içinde herhangi bir gelişme olduğunu görmezsek yeni adımlar atabiliriz” demişti.





‘YAPTIRIM İDDİASI THY HİSSELERİNİ VURDU’





ABD’nin THY’ye de yaptırım uygulayacağı iddiası Türk Hava Yolları (THY) hisselerini de etkiledi. THY’nin hisselerindeki günlük kayıp yüzde 4.48’i buldu.





Haberin duyulmasının ardından THY hisseleri erimeye başladı. Sabah saatlerinden bu yana THY hisseleri Yüzde 4.48 değer kaybetti. Gün içerisinde BİST’teki değer kaybı ise yüzde 2.06 oldu.