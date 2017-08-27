MHP Çanakkale teşkilatında yüzlerce Akşener istifası

Çanakkale'de 216 kişi Akşener'in partisine geçmek için MHP'den istifa etti





Kısa süre önce istifa edip, Meral Akşener saflarına katılan MHP eski İl Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Rıdvan Uz önderliğindeki bir grup partili, bugün Kepez Beldesi’ndeki bir kafede toplanarak partilerinden istifa ettiklerini söyledi. Uz, aralarında Lapseki Belediye eski Başkanı Gani Ekim ve Gökçeada Belediye eski Başkanı Halil Rüştü Akgün ile il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 216 kişinin, doldurulan istifa dilekçelerini Merkez İlçe Seçim Kurulu’na teslim edeceğini belirtti.







Yapacak bir şey kalmadı





Rıdvan Uz, yaptığı açıklamada, "MHP’de yapacak hiçbir şey kalmadığı gibi, MHP’nin de yapacağı hiçbir şey kalmadı. Bu yüzden MHP’den istifa ediyoruz. Derdimiz Türkiye, kaygımız Türkiye. Yeniden memleket türküsü söylemek, Sayın Meral Akşener önderliğinde dürüst ve ehil bir lider ve kadro ile adalet için huzurlu ve güvenli bir memleket için yola çıkıyoruz. İstihdam ve işsizliğe dur demek için, insanımızın yaşam biçiminden ödün vermeden, yaşam kalitelerini arıttırmak için yola çıkıyoruz. Kadınımızın emeği, gençliğimizin taze yüreği, evlatlarımızın bayram sabahı gülümserken salladığı eli öpmek için yola çıkıyoruz" diye konuştu.





İstifalar sürecek iddiası





İstifaların Çanakkale merkez ve Kepez Beldesi’nde gerçekleştiğini belirten Uz, ilçelerde de çok sayıda istifanın önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.



