Ertuğrul Özkök: Bu rejim Reis'ten sonra yaşamaz





Özkök'ün "Lütfen bayramda bizi yalnız bırakmayın" başlığıyla yayımlanan (27 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:







Bu rejim Reis'ten sonra yaşamaz





Bir insanı suçsuz mu değil mi diye karar vermeden önce 7 yıl tutuklu olarak içeride tutacaksınız...





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Ülkenin seçilmiş parlamento üyelerinin kaderini atanmış bir özel savcının ve hâkimin insafına emanet edeceksiniz...





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İstihbaratı devletin elinden alıp bir kişiye bağlayacaksınız...





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Devletin Telekom şirketine milyarlarca dolar takılmış, borcu vergi ödeyen vatandaşın sırtına yüklenmiş, bunun tek kelime hesabını soramayacak bir Meclis’in olacak...





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Muhalefet partisi milletvekilleri hapislere atılacak...





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Bu dünyada 70 yıl yaşamış, 21’inci yüzyılın ruhunu yakalamış bir insan olarak şunu bütün kalbimle inanarak öngörüyorum.





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Bu rejim Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra asla yaşayamaz...





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Yani geçici bir rejimdir bu...