Samanyolu Haber /Gündem / 'Bu rejim Reis'ten sonra yaşamaz' /27 Ağustos 2017 09:06

'Bu rejim Reis'ten sonra yaşamaz'

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, HDP ve CHP'den toplam 14 milletvekilinin cezaevinde olduğunu hatırlatarak "Bu rejim Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra asla yaşayamaz. Yani geçici bir rejimdir bu" dedi.

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Ertuğrul Özkök: Bu rejim Reis'ten sonra yaşamaz

Özkök'ün "Lütfen bayramda bizi yalnız bırakmayın" başlığıyla yayımlanan (27 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu rejim Reis'ten sonra yaşamaz

Bir insanı suçsuz mu değil mi diye karar vermeden önce 7 yıl tutuklu olarak içeride tutacaksınız...

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Ülkenin seçilmiş parlamento üyelerinin kaderini atanmış bir özel savcının ve hâkimin insafına emanet edeceksiniz...

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İstihbaratı devletin elinden alıp bir kişiye bağlayacaksınız...

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Devletin Telekom şirketine milyarlarca dolar takılmış, borcu vergi ödeyen vatandaşın sırtına yüklenmiş, bunun tek kelime hesabını soramayacak bir Meclis’in olacak...

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Muhalefet partisi milletvekilleri hapislere atılacak...

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Bu dünyada 70 yıl yaşamış, 21’inci yüzyılın ruhunu yakalamış bir insan olarak şunu bütün kalbimle inanarak öngörüyorum.

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Bu rejim Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra asla yaşayamaz...

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Yani geçici bir rejimdir bu...
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