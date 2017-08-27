Erdoğan'lardan Gökçekler'e KHK golü

KHK ile yapılan değişiklik Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) dengeleri değiştirecek gibi duruyor.







Yayımlanan yeni KHK'nın 134'üncü maddesiyle Oda ve Borsalar Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Bu değişiklikle, oda ve borsa seçimlerinde oy kullanacak kişilerin, oy kullanacakları oda veya borsaya seçim tarihinden en az iki yıl önce kayıt olmuş olmaları bekleniyor.







KANUN GÖKÇEK'İ VURUYOR





Kanunun önceki halinde böyle bir kısıt yokken şimdi eklenmesi ise akıllara ATO'da süren Osman Gökçek, Gürsel Baran çekişmesini getiriyor.





ATO'da geçen sene yapılan başkanlık seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek aday olmuş, Gökçek'e rakip olan Emine Erdoğan'ın yeğeni Gürsel Baran seçimi kazanmıştı. Seçimler devam ederken iki taraf arasındaki çekişme artarak devam etmiş bu da Erdoğanların Gökçekleri, ATO'da istemediğini düşündürmüştü. Çekişmenin sonunda seçimleri kazanan Gürsel Baran Olmuş, Gökçek ise yeniden aday olacağını açıklamıştı.













İKİ AY KALA...





Seçimlere neredeyse iki ay kalmışken kanunun KHK ile değiştirilmesi yine bu çekişmeleri akla getiriyor. Önümüzdeki Kasımda yapılacak seçimde aday olacak Osman Gökçek'in, seçimleri kazanabilmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler de dahil bir çok kişiye şirket kurdurup ATO'ya üye olmalarını sağladığı konuşulmuştu. Söz konusu isimlerin Kasım'da oy kullanarak Gökçek'i seçtirmesi bekleniyordu. Ancak çıkan KHK'daki "iki yıl üyelik şartı" bu durumu imkansız hale getirdi. Osman Gökçek bu iddiaları yalanlasa da söylentilerin üzerine bu KHK'nın gelmesi, soru işareti yarattı.