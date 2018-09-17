MHP Alaattin Çakıcı operasyonundan rahatsız









Yalçın konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.





Açıklamada, Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'ya verilen raporlarla ilgili kuşkuların, Sağlık Bakanlığı tarafından da sonuca ulaştırılabileceğini söylediğini hatırlattı.





Sağlık Bakanlığı, "Değerlendirmelerin gelişmelerle ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamış olmasından kaynaklandığı” yanıtını vermişti.





Bu sözlere tepki gösteren Yalçın, “Sayın Devlet Bahçeli’nin bahse konu açıklamasına, durup düşünmeden alelacele verilen bu cevaptaki sorunlu ve seviyesiz üslup, fevkalade rahatsız edici bulunmuştur” dedi.



