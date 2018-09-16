Avustralya'da iğneli çilek paniği

Sağlık Bakanlığı bu girişimi ‘çok kötü niyetli suç” olarak tanımlarken, şüphelilerin bulunması için her türlü desteğin mükafatlandırılacağı belirtildi.





Euronews'te yer alan habere göre iğneli çilek şikayetlerinin ilki, geçtiğimiz hafta Queensland’de süper marketten aldığı çilekleri yedikten sonra mide ağrısıyla hastaneye kaldırılan kişi ile başladı. Olayın ardından bölgedekiler, sosyal medya üzerinden paylaşımlarla çileklerin içinden çıkan iğneleri fotoğraflayarak yayınlandı.





Hastaneye kaldırılanların sayısı artınca Queensland’deki tüm süper marketler, çilek satışlarını durdurdu. Öte yandan Queensland’in ardından Viktorya ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde de benzer şikayetler 'skandal'ın geniş ölçekli bir alana yayıldığını işaret etti.





İğneli çileklerin sırrını ortaya çıkaranlara 100 bin Avustralya Doları ödenecek





Avustralyalı yetkililer ayrıca, çileklere iğne koyulmasıyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip kişileri durumu acilen polise bildirmesi çağrısı yaptı.



