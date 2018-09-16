Samanyolu Haber /Dünya / Avustralya'da iğneli çilek paniği /16 Eylül 2018 22:44

Avustralya'da iğneli çilek paniği

Avustralya’da çileklerin içinden iğne çıkması büyük paniğe neden oldu.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı bu girişimi ‘çok kötü niyetli suç” olarak tanımlarken, şüphelilerin bulunması için her türlü desteğin mükafatlandırılacağı belirtildi.

Euronews'te yer alan habere göre iğneli çilek şikayetlerinin ilki, geçtiğimiz hafta Queensland’de süper marketten aldığı çilekleri yedikten sonra mide ağrısıyla hastaneye kaldırılan kişi ile başladı. Olayın ardından bölgedekiler, sosyal medya üzerinden paylaşımlarla çileklerin içinden çıkan iğneleri fotoğraflayarak yayınlandı.

Hastaneye kaldırılanların sayısı artınca Queensland’deki tüm süper marketler, çilek satışlarını durdurdu. Öte yandan Queensland’in ardından Viktorya ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde de benzer şikayetler 'skandal'ın geniş ölçekli bir alana yayıldığını işaret etti.

İğneli çileklerin sırrını ortaya çıkaranlara 100 bin Avustralya Doları ödenecek

Avustralyalı yetkililer ayrıca, çileklere iğne koyulmasıyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip kişileri durumu acilen polise bildirmesi çağrısı yaptı.

lk kez Queensland eyaletinde duyulan, çileklere iğne koyan şüphelilerin yakalanmasına yardım edeceklere 100 bin Avustralya Doları (yaklaşık 440 bin TL) ödenecek.

Olayın sorumluları henüz bilinmemekle birlikte, Üreticiler Derneği şüphelinin önceden çilek sektöründe çalışmış ve kızgın ayrılmış biri olabileceği ihtimali üzerine duruyor.

'Skandal' çilek fiyatlarını vurdu

Durumun giderek ciddileşmesi üzerine yetkililer, “Bu teşebbüs sadece Queensland ve diğer bölgelerdeki aileleri etkilemekle kalmıyor, büyük bir endüstri de bu durumdan kötü etkileniyor.” açıklamasında bulundu.

Üreticiler Derneği ise tüketicilere çilekleri ikiye bölerek yeme çağrısında bulunuyor. Ayrıca iğneli çilek ‘skandalı’, çilek fiyatlarında yarı yarıya düşüşlere yol açtı. Avustralya’da çilekler üretim maliyetinin altında satılmaya başlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avustralya'da iğneli çilek paniği Sonraki Haber >>

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz döviz bürosunu soyup böyle kaçtılar

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

BMW’nin sürücüsüz motosikleti ilk turunu tamamladı

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

Florence Kasırgası ABD'yi vurdu

Florence Kasırgası ABD'yi vurdu

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

Yemenli aileler yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

3. Havalimanı inşaatında isyan var... İşçiler büyük eylemde

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Hizmet Gönüllüleri için önemli bir ölçü

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

Yunanistan'ın ünlü adasında panik anları

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

NASA kasırgayı uzaydan görüntüledi

Prof. Dr. Refet Gürkaynak'a göre son faiz artırımı piyasayı nasıl etkileyecek?

Prof. Dr. Refet Gürkaynak'a göre son faiz artırımı piyasayı nasıl etkileyecek?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:18:35