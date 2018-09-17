Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı /17 Eylül 2018 07:51

Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Açık öğretim öğrencileri dahil, resmi ve özel okullardaki 17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen bugün ders başı yaptı.

Türkiye'de yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı



Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

Eğitim yılının ilk gününde İstanbul ve Adana’da toplu taşıma ücretsiz. İstanbul’da 06.00 ile 14.00 saatleri arasında toplu taşımada ücret talep edilmiyor. 



Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının birinci dönem öğrenci başvuruları 17-23 Eylül 2018’de, ikinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019’da, 3. dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019’da alınacak.

Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018’de, ikinci dönem kursları 25 Şubat 2019’da, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz 2019’da başlayacak.
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