Samanyolu Haber /Gündem / MHP 5 büyükşehir başkan adayını açıkladı /15 Kasım 2018 14:30

MHP 5 büyükşehir başkan adayını açıkladı

MHP'de belediye başkan adayları belli olmaya başladı. Adana'da mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin'de Hamit Tuna, Manisa'da mevcut başkan Cengiz Ergun, Aydın'da Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum'da ise Serdar Sevimli aday gösterildi.

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MHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna,  Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli’yi aday gösterecek.

Yerel seçim çalışmalarına ilişkin bir açıklama yapan MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Her yer için çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sürpriz aday söz konusu olabilir. Parti içinden, dışarıdan, sevilen sayılan, partimizin ilkelerini benimsemiş üretken belediyecilik anlayışını benimsemiş çok sayıda aday adayı ihtiyacımız var. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de aday adaylarından bir ücret talebi söz konusu değildir.” dedi.
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