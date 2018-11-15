Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme /15 Kasım 2018 14:34

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Bir aydır yoğun bakımda olan şovmen Mehmet Ali Erbil'in son durumunu doktor kardeşi Yeşim Erbil anlattı: Can sıkıcı haber veriyorum. Tekrar solunum cihazına bağlandı...

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Mehmet Ali Erbil, bir ay önce evinde düşmesi sonucu yaralanarak yoğun bakıma alınmıştı. Erbil’in kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil, 26 ekimde uyandırılmıştı. Bu sırada 16 yıldır tedavi gördüğü kaçış sendromunun yol açtığı septik şok reaksiyonunun baş göstermesi üzerine Erbil, 2 Kasımda yeniden uyutularak tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmişti.

Erbil'in son durumunu doktor kardeşi Yeşim Erbil, anlattı:

"Can sıkıcı haber veriyorum. Geçen hafta solunum cihazından ayrıldığı haberini vermiştik, bu haberi biraz bekleyip verdik sizlere çünkü yoğun bakımda sürpriz gelişmeler olabilir diye. 4 gün kendi solunumu ile kalabilmesi bizi çok sevindirmişti sizleri de tabi. Ancak dün akşam durum tamamen tersine döndü ve solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Yine beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vücudu direnç gösterir."
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