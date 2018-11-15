S.Arabistan Savcısı Kaşıkçı soruşturmasını tamamladı

Suudi Savcı, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 11 zanlıdan 5’i için idam cezası istendiğini açıkladı. Açıklamada, “Ölümünde boğuşma ve öldürücü dozda ilaç verilmesi etken oldu” ifadeleri kullanıldı.





OLAĞAN ŞÜPHELİ PRENS SELMAN’IN SAĞ KOLU!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın danışmanı Kahtani hakkında da soruşturma açıldı ve Suudi Arabistan’dan çıkışı yasaklandı. Savcı, Kahtani’nin cinayet ekibiyle görüştüğünü açıkladı.



