Samanyolu Haber /Gündem / S.Arabistan Savcısı Kaşıkçı soruşturmasını tamamladı /15 Kasım 2018 14:27

S.Arabistan Savcısı Kaşıkçı soruşturmasını tamamladı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini soruşturan Suudi savcı, 11 zanlıdan 5'i için idam cezası istendiğini açıkladı. Suudi Arabistan Başsavcılığı, görevden alınan eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el-Kahtani'ye yurt dışına çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Suudilerin iddianamesinde Cemal Kaşıkçı'nın cesedi için de "Parçalanarak konsolosluk dışına çıkarıldı" ifadesi yer aldı. İddianamede ayrıca "Cemal Kaşıkçı önce Suudi Arabistan'a getirilmeye çalışıldı. Kaşıkçı'nın öldürülmesi için ekip kurma emrini eski istihbarat başkan yardımcısı verdi" ifadelerine yer verildi. Kaşıkçı'nın ölüm nedeni için ise "Aşırı dozda ilaç ve boğuşma" denildi.

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Suudi Savcı, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 11 zanlıdan 5’i için idam cezası istendiğini açıkladı. Açıklamada, “Ölümünde boğuşma ve öldürücü dozda ilaç verilmesi etken oldu” ifadeleri kullanıldı.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın danışmanı Kahtani hakkında da soruşturma açıldı ve Suudi Arabistan’dan çıkışı yasaklandı. Savcı, Kahtani’nin cinayet ekibiyle görüştüğünü açıkladı.

Açıklamada ayrıca, “Kaşıkçı’nın cesedini teslim alan yerel işbirlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaştık. Cinayet talimatını timin başındaki isim verdi” denildi.

Savcı, bir kişinin konsolosluktaki güvenlik kameralarını cinayetin işlendiği gün devre dışı bıraktığını ifade etti.

Kaşıkçı’nın cesedinin akıbetine ilişkin araştırmalar sürmesine karşın, cenazesi bulunamazken, Suudi Savcı, “Cesedi parçalanarak konsolosluktan çıkarıldı” dedi.

Türk polisi, cesedin hâlâ, konsolosluk konutundaki kuyunun içerisinde olabileceğini değerlendiriyordu.

“EMRİ İSTİHBARAT BAŞKAN YARDIMCISI VERDİ”

Suudi Arabistan Başsavcılığının iddianamesinde: “Kaşıkçı’nın öldürülmesi için ekip kurma emrini eski istihbarat başkan yardımcısı verdi”    ifadelerine yer verildi.
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