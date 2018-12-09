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MHP, 152 belediye başkan adayını daha açıkladı
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MHP, 152 belediye başkan adayını daha açıkladı
/
09 Aralık 2018 18:38
MHP, 152 belediye başkan adayını daha açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi, 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı
SHABER3.COM
Milliyetçi Hareket Partisi, 2019'un mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.
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