Samanyolu Haber /Gündem / MHP, 152 belediye başkan adayını daha açıkladı /09 Aralık 2018 18:38

MHP, 152 belediye başkan adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı

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Milliyetçi Hareket Partisi, 2019'un mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.
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