AKP müteahhitleri zengin etmiş Yeni köprülere havadan milyarlarca TL gitmiş

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a Yap- İşlet- Devre t(YİD) projeleriyle ödenen garanti ücretlerle ilgili yönelttiği sorulara Bakanlık tarafından yazılı yanıt verildi. Ceylan’ın, “Garantili Yap-İşlet-Devret projelerine ne kadar garanti ödemesi yapmak durumunda kalınacak?” sorusuna yalnızca iki otoyol projesi ve Avrasya Tüneli’ne ödenen garanti ücretlerle ilgili yanıt verildi. Bu yöntemle yapılan diğer projelere ne kadar ödeme yapıldığı ya da yapılacağı soruları cevapsız kaldı.





YALNIZCA İKİ OTOYOL PROJESİNİN DETAYLARI PAYLAŞILDI







CHP’li Ceylan’ın yönelttiği YİD projelerine ne kadar garanti ücret ödemesi yapılacağına ilişkin soruya Bakanlık ilk olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’nün verileriyle yanıt verdi. Yanıtta, 2018 yılındaki garanti ödemelere ilişkin herhangi bir bilgi bulunmazken, “Geçmiş Yıllarda Ödenen Garantiler” kalemi üzerinden yalnızca iki otoyol projesine ödenen miktar yer aldı.





SADECE İKİ PROJE İÇİN 4 MİLYAR 530 MİLYON 893 BİN 467 TL ÖDENDİ!









Gebze – Orhangazi – İzmir Otoyolu (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) için 2016 yılında 649 milyon 196 bin 832 lira, 2017 yılı için ise 1 milyar 659 milyon 369 bin 303 lira ödeme yapıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri – Paşaköy Kesimi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) için 2016 yılında 478 milyon 690 bin 184 lira, 2017 yılında ise 1 milyar 743 milyon 637 bin 147 lira ödeme garanti kapsamında müteahhitlere yapıldı.

İki proje için 2016 ve 2017 yıllarında Hazine’den müteahhitlere toplam 4 milyar 530 milyon 893 bin 467 TL ödeme yapıldığı ortaya çıkarken, diğer Yap- İşlet- Devret yöntemiyle gerçekleştirilen projelerdeki garanti ödemelere ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

AVRASYA TÜNELİ’NE ÜÇ YILDA TAHMİNİ 323 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET





Bakanlığın garanti ödemelerle ilgili bir diğer yapılan ödemeyi açıkladığı proje ise Avrasya Tüneli olarak bilinen İstanbul Boğazı Karayolu Boğaz Tüp Geçişi Projesi oldu. Avrasya Tuneli için müteahhit firmalara 2018 yılında toplam 123 milyon 718 bin 819 TL ödeme yapıldığı verilen yanıtla ortaya çıktı.





Bakanlık Avrasya tüneli için ileriye dönük garanti ödemesi öngörüsünde ise 2019 yılı için 167 Milyon TL, 2020 yılı için 129 Milyon TL ve 2021 yılı için ise 27 milyon TL olmak üzere, üç yıl için toplam 323 Milyon TL tahmini ücret belirlediğini, bu ödeneğin de bakanlık bütçesinde ayrıldığını ifade etti.