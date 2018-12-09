Macron’dan flaş karar!

Ülke'de ciddi bir felakete yol açan Sarı Yelekliler eylemleri bitmeyince Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan bir hamle daha geldi... Önce hafta içinde önemli kararlar açıklayacağı aöıklanan Macron'un yarın işçi ve memur sendikalarıyla bir araya geleceği duyruldu. Ülkede tansiyonu düşürmeye çalışan Macron'a destek giderek düşüyor... Cumhurbaşkanı Macron'a verilen destek ise yüzde 23'e geriledi.





Öte yandan Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Sarı yelekliler protestolarının ülke ekonomisi için "bir felaket" olduğunu söyledi.





Fransa'da üst üste dört haftasonu artan yakıt vergileri, yaşam pahalılığı ve diğer sorunlara karşı eylemler yapılıyor.





Cumartesi günü 125 bin kişi sokaklara çıkarkne, 1700'den fazla kişi gözaltına alındı.





Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi de dahil bazı turistik mekanlar bu haftasonu kapalı kaldı.





Maliye Bakanı La Maire durumu hem toplum hem de demokrasi adın "bir kriz" diye tanımladı.





Paris'te protestolar ve çatışmalar sırasında hasar gören mağazaları dolayan La Maire "Ticaret için bir felaket, ekonomimiz için bir felaket" dedi.





10 bin kişinin sokaklara çıktığı ve vitrinlerin kırıldığı, araçların yakıldığı ve mağazaların yağmalandığı Paris'te hasar özellikle büyük oldu.





Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire "Eylemciler daha dağınık oldukları için bir hafta öncesine kıyasla daha fazla hasar oldu." oldu.





Ancak Greoire eylemlerde daha az kişinin yaralandığını vurguladı.





Bu arada, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Drian da, Twitter'de eylemlerin nedeninin Paris İklim Anlaşması olduğunu iddia eden ABD Başkanı Donald Trump'a sert tepki gösterdi.





Le Drian "Donald Trump'a şunu söylüyorum ve Fansız Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söylüyor: ülkemizi rahat bırak" dedi.





Birçok eylemcinin istifa etmesini istediği Cumhurbaşkanı Macron'un önümüzdeki günlerde ulusa sesleneceği de belirtildi.





Ekonomik hasar ne kadar kötü?





Ekonomik maliyetin tam anlamıyla anlaşılabilmesi için çok erken. Ancak hasarın büyük olduğu açık.









Fransa Perankendeciler Federasyonu Cuma, günü Reuters Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, 17 Kasım'da başlayan eylemlerin yol açtığı kaybın 1 milyar euro civarında olduğunu söylemişti.





Maliye Bakanı La Maire de geçen hafta restoranların kayıplarının yüzde 20 ila yüzde 50 arasında olduğunu belirtmişti.





Bu arada Paris'teki yetkililer de çatışmaların milyonlarca euroluk hasara yol açtığını ifade etti.





Protestoların bilançosu

17 Kasım: 282.000 eylemci - bir ölü, 409 yaralı- 73 gözaltı

24 Kasım : 166.000 eylemci- 84 yaralı - 307 gözaltı

1 Aralım: 136.000 eylemci- 263 yaralı- 630 gözaltı

8 Aralık: 125.000 eylemci- 118 yaralı - 1.723 gözaltı

Sarı yelekliler hareketi

"Gilets jaunes- Sarı yelekliler " haraketi, Fransız yasalarına göre bütün araçlarda taşınması gereken sarı yeleklerle eylem yaptıkları için bu adı aldı.





Son bir kaç haftada, sosyal medyada yakıt fiyatlarındaki artışa karşı başlatılan hareket, farklı talepleri olan lidersiz bir protestoya dönüştü.





Hareketin başlıca amacı, yoksul çalışan ailelerin ekonomik zorluklarına ve siyasi güvensizliğine dikkat çekmek ve hala geniş bir destek alıyor.





Bir kamuoyu yoklamasına göre protestolara destek biraz azalsa da, hala yüzde 66 seviyelerinde.







