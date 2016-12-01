Samanyolu Haber /Gündem / MGK Erdoğan'ın o açıklamasını düzeltti /01 Aralık 2016 01:16

MGK Erdoğan'ın o açıklamasını düzeltti

Cumhurbaşkanlığı Sarayın'da basına kapalı şekilde gerçekleşen 2016 yılının son MGK'sı yaklaşık 6 saat sürdü. Kritik toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, terörle yürütülecek mücadele ve Suriye'deki mevcut duruma değinildi. MGK Erdoğan'ın Esed açıklamasını düzeltti.

'Suriye'ye zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için girdik'

MGK Erdoğan'ı düzeltti

Sarayda, gerçekleştirilen Milli Güvelik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 6 saat sürdü. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

FIRAT KALKANI HAREKATI

Açıklamada, Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilgili, Fırat Kalkanı Harekatı'nın temel hedefinin, hudut güvenliğimizin sağlanması, ülkemize yönelik saldırıların önlenmesi, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin bölgeden tamamen temizlenmesi olduğu bir kez daha belirtilmiştir. Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olmak üzere kardeş Suriye halkının ve bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliği için, PKK/PYD-YPG unsurlarının terör koridoru oluşturma hedeflerine izin verilmeyeceği vurgulanmıştır” ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan 2 gün önce katıldığı bir toplantıda Türkiye'nin Suriye topraklarında gözü olmadığını söyleyen Erdoğan, "Mesele toprağın gerçek sahipleri topraklarına sahip olsunlar, bunu sağlamak için. Yani orada bir adaletin tesisi için varız. Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil" demişti.
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