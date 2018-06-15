Samanyolu Haber /Gündem / Metrobüste tacize 7,5 yıl ceza /15 Haziran 2018 13:52

Metrobüste tacize 7,5 yıl ceza

Metrobüste 17 yaşındaki iki kızı taciz ettiği belirtilen sanığın İstinaf Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. 53 yaşındaki sanık A.Ş.'ye verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti.

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İstanbul'da metrobüste 17 yaşındaki iki genç kızı taciz ettiği belirtilen 53 yaşındaki A. Ş.'nin, 'Sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı' suçundan aldığı 7 yıl 6 aylık hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce onandı.

Dava dosyasına göre; 1 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında metrobüse binen A.Ş., iki ayrı kız çocuğunu arka arkaya taciz girişiminde bulundu. Şikayet üzerine metrobüste bulunan özel güvenlik görevlisi olaya müdahale etti, çocuklar  A.Ş.'den şikayetçi oldu.

'DALGINLIKLA DOKUNMUŞ OLABİLİRİM'

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.Ş. 2 Ocak'ta tutuklandı. Hakkında açılan davanın duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyen A.Ş., yanından gelip geçenlere dalgınlıkla dokunmuş olabileceğini, kimseye bilerek dokunmadığını söyledi.
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Mart'ta 2018 tarihinde karara çıktı. 14 yıla kadar hapis istenen sanığın, "Sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçunun sabit olduğuna hükmeden mahkeme, C.K.'ya yönelik eyleminden dolayı 3 yıl 9 ay, A.A.'ya yönelik eyleminden dolayı 3 yıl 9 olmak üzere 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

İSTİNAF KARARI ONADI

Karar sanığın avukatı tarafından İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanığın aldığı cezanın yasaya uygun olduğunu gerekçe göstererek istinaf başvurusunu esastan reddetti. Böylece sanığın aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti.
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