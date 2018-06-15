Samanyolu Haber /Dünya / 31 yıl önce çocukları öldürülen çift DNA testi sonrası tutuklandı /15 Haziran 2018 13:46

31 yıl önce çocukları öldürülen çift DNA testi sonrası tutuklandı

Fransa'da polis, yapılan DNA testi sonrası 1987 yılında kız çocukları ölü bulunan bir çifti tutukladı.

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BBC'nin haberine göre 31 yıllık gizem, ayrı bir vak'ada çiftin oğullarının DNA'larına yapılan test sonucu çözüldü.

DNA, küçük kızın cesedinden alınan örneklerle eşleşti.

Daha sonra kimlikleri tespit edilen çift, cinayet suçlamasıyla yargıç karşısına çıkacak.

Çiftin kimlikleri açıklanmadı ancak 60'lı yaşlarda olduklarına inanılıyor.

Polis, salı günü yapıldığı belirtilen tutuklamalar konusunda henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Kimliği belirlenemeyen kız çocuğunun cesedi, 1987'de Blois kenti yakınlarında bazı uzuvları kesilmiş halde, ülkenin orta kesimlerinde A10 otoyolunun kenarındaki bir hendekte bulunmuştu.

Yetkililer 3 ila 5 yaşında olduğu belirtilen kız çocuğunun kimliğini tespit edememişti.

Kız çocuğunun cesedinde, uzun süredir dayak ve tacize maruz kaldığına işaret eden kırılmış kemikler, kızgın demirle yanıklar gibi izler bulunmuştu.

'A10'un küçük şehidi'

"A10'un küçük şehidi" diye anılmaya başlanan kız çocuğu, isimsiz bir mezara gömülmüştü.

Polisin yıllarca çözemediği vaka, kızın resminin görgü tanığı bulmak için "Kim bu kız?" sorusuyla birlikte yer aldığı bir poster kampanyasıyla 6 yıl önce yeniden açılmıştı.

Küçük kızın üzerinde mavi kareli bir gömlek bulunduğu, kıvarcık siyah saçlı, "Akdeniz (belki Kuzey Afrikalı) bir görünüşe sahip olduğu" belirtildi.

Davada dönüm noktası, geçen yıl bir adamın bir şiddet suçundan tutuklanmasıyla geldi.

DNA testiyle, adamın küçük kızın erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı. Polisin aylar süren soruşturmasıyla da anne ve babanın kimliği tespit edildi.

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