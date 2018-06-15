Samanyolu Haber /Gündem / 'Aydın Doğan Demirören'in verdiği çeki tahsil edemiyor' /15 Haziran 2018 13:56

'Aydın Doğan Demirören'in verdiği çeki tahsil edemiyor'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Aydın Doğan'ın Doğan Medya Grubu'nu sattığı Demirören Holding tarafından kendisine verilen çeki tahsil edemediğini öne sürdü.

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CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu oldu. Yarkadaş, programda Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışıyla ilgili önemli bir iddiada bulundu. İddiaya göre Aydın Doğan, Demirören Grubu tarafından verilen 890 milyon dolarlık çeki tahsil edemiyor.

'ZİRAAT BANKASI: BENDE BÖYLE BİR PARA YOK'

Yarkadaş'ın konu hakkındaki ifadeleri şöyle:

"Aydın Doğan'ın 890 milyon dolar çek verdiler değil mi? Çek verildiğinde çekin sahibi, bankadan istediği gün tahsil eder. Aydın Doğan şu anda 890 milyon dolarlık çekini tahsil edemiyor. Ziraat Bankası 'Bende böyle bir para yok, Demirören grubunda da böyle bir para yok, onlar bana yatırınca sana vereceğim' diyor."
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