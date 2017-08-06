Metro Turizm'de vukuat bitmiyor

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde eşiyle balayından dönen 23 yaşındaki Hüseyin Kaçmaz, İstanbul'a gidecekleri Metro Turizm çalışanının kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Firma çalışanı da Kaçmaz'dan şikayetçi olurken, firma yetkilileri ise Kaçmaz'ın alkollü olduğunu ve diğer yolculara da sataştığını iddia etti.





İstanbul'da oturan Hüseyin Kaçmaz ve eşi, balayı için Manavgat'a bağlı Side Mahallesi'ne geldi. Tatilin ardından dün dönüş için ailesi çifte İstanbul'dan Metro Turizm'den bilet aldı. Otobüse binmek için Manavgat Otogarı'na gelen Hüseyin Kaçmaz ve eşi, saat 16.30'da hareket etmesi gereken otobüsün gelmemesi üzerine firma yetkililerine otobüsün neden geciktiğini sordu. Firma yetkililerinin de yolda çalışma olduğu için gecikeceğini söylemesi üzerine Hüseyin Kaçmaz bu konuda neden bilgilendirme yapmadıklarını sorunca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iddiaya göre firma çalışanlarından U.C.P., Hüseyin Kaçmaz'ı dışarı çıkarıp darp etti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yüzü, göğüs bölgesi ve omzunda darp izleri olan Hüseyin Kaçmaz, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri Hüseyin Kaçmaz'ı darp ettiği iddia edilen U.C.P.'yi emniyete, Kaçmaz'ı da önce hastaneye ardından ifadesi için polis merkezine götürdü. Kaçmaz'ın yapılan muayenesinde dudağının patladığı, göğsü ve omzunda morluklar oluştuğu belirlenirken, 1.8 promil alkollü olduğu da tespit edildi. Hüseyin Kaçmaz hem otobüs firması yetkilileri hem de kendisini darp eden U.C.P. hakkında şikayetçi oldu. U.C.P. ise Hüseyin Kaçmaz hakkında kendisine küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Hüseyin Kaçmaz ve eşi daha sonra aynı firmaya ait başka bir otobüsle İstanbul'a gitti.



