Metro Turizm'de vukuat bitmiyor

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde eşiyle balayından dönen 23 yaşındaki Hüseyin Kaçmaz, İstanbul'a gidecekleri Metro Turizm çalışanının kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Firma çalışanı da Kaçmaz'dan şikayetçi olurken, firma yetkilileri ise Kaçmaz'ın alkollü olduğunu ve diğer yolculara da sataştığını iddia etti.
İstanbul'da oturan Hüseyin Kaçmaz ve eşi, balayı için Manavgat'a bağlı Side Mahallesi'ne geldi. Tatilin ardından dün dönüş için ailesi çifte İstanbul'dan Metro Turizm'den bilet aldı. Otobüse binmek için Manavgat Otogarı'na gelen Hüseyin Kaçmaz ve eşi, saat 16.30'da hareket etmesi gereken otobüsün gelmemesi üzerine firma yetkililerine otobüsün neden geciktiğini sordu. Firma yetkililerinin de yolda çalışma olduğu için gecikeceğini söylemesi üzerine Hüseyin Kaçmaz bu konuda neden bilgilendirme yapmadıklarını sorunca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iddiaya göre firma çalışanlarından U.C.P., Hüseyin Kaçmaz'ı dışarı çıkarıp darp etti.
BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Yüzü, göğüs bölgesi ve omzunda darp izleri olan Hüseyin Kaçmaz, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri Hüseyin Kaçmaz'ı darp ettiği iddia edilen U.C.P.'yi emniyete, Kaçmaz'ı da önce hastaneye ardından ifadesi için polis merkezine götürdü. Kaçmaz'ın yapılan muayenesinde dudağının patladığı, göğsü ve omzunda morluklar oluştuğu belirlenirken, 1.8 promil alkollü olduğu da tespit edildi.
Hüseyin Kaçmaz hem otobüs firması yetkilileri hem de kendisini darp eden U.C.P. hakkında şikayetçi oldu. U.C.P. ise Hüseyin Kaçmaz hakkında kendisine küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Hüseyin Kaçmaz ve eşi daha sonra aynı firmaya ait başka bir otobüsle İstanbul'a gitti.
BALAYINDAN DÖNÜYORLARDI
Hüseyin Kaçmaz, eşiyle 4 gün önce balayı için Side'ye geldiğini, dönüş için ailesinin İstanbul'dan bilet aldığını, otobüsün hareket saatinden 20 dakika önce otogara geldiklerini anlattı. Hareket saatinin 16.30 olduğunu, 15 dakika geçtiği halde otobüsün gelmemesi üzerine firma yetkililerine neden gelmediğini sorduğunu aktaran Kaçmaz, "Yolda bir çalışma olduğunu ve bunun akabinde otobüsün biraz geç geleceğini söyledi. Ben de kendilerine, 'böyle bir olay varsa bizi neden bilgilendirmiyorsunuz ya da bunun önlemini neden almıyorsunuz?' dediğimde Metro Turizmin çalışanı beni kapıya davet etti" dedi.
"2 ÇALIŞAN BENİ DARP ETTİ"
Bu sırada eşinin ön tarafta beklediğini kaydeden Kaçmaz, dışarı çıktıklarında, firma çalışanının kendisine yönelik argo kelimeler kullandığını ve kendisinin de karşılık verdiğini söyledi. Kaçmaz, "Metro çalışanı üzerime yürüdü ve beni darp etti. Otobüs firmasından da şikayetçiyim, çalışanlardan da şikayetçiyim. Ağzımdan kötü bir kelime de çıkmamış, şahsa karşılık bir şey de çıkmamış ama ben darp edildim" diye konuştu. Hüseyin Kaçmaz, dudağı patladığı, göğsü ve omzunda morluklar oluştuğu için hastaneden darp raporu aldıklarını, doktor raporunda 1.8 promil alkollü olduğunun da belirtildiğini aktardı.
ŞAHIS ALKOLLÜYDÜ, YOLCULARLA DA SÜRTÜŞME YAŞADI
Firma yetkilileri ise Kaçmaz'ın alkollü olduğunu, eşiyle geldikleri zamandan itibaren başta yolcular olmak üzere herkese sataştığını, yolcularla da aralarında sürtüşme yaşadığını öne sürdü. Firma yetkilileri, kapı önünde bir olay yaşandığını ancak bunun kendi çalışanlarıyla değil diğer yolcularla yaşandığını iddia etti.
"BANA SALDIRMAYA ÇALIŞTI"
Hüseyin Kaçmaz'ın şikayetçi olduğu U.C.P. ise polisteki ifadesinde, şikayetçinin kendisine aracın neden geç geldiğini sorduğunu, kendisinin yolda çalışma olması nedeniyle seferlerin gecikmeli yapıldığını söylediğini belirtti. Bunun üzerine müştekinin kendisini dışarıya çağırarak, "'Ben 200 lira veriyorum, o araç buraya gelecek' diye bağırdı. Elinde anahtarlık vardı, şahıs bana saldırmaya çalıştı. Araya yolcular girdi, bu arada yolculardan tanımadığım biri şahsa tokat attı. Bu arada Hüseyin Kaçmaz, 'Beni tanıyor musunuz' diye bağırarak firmamıza sinkaflı sözlerle hakaret etti. Şahsa kesinlikle vurmadım, kendimi korumak için ittim. Hüseyin Kaçmaz'dan hakaretlerinden dolayı davacı ve şikayetçiyim" dedi.