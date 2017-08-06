Samanyolu Haber /Dünya / Venezuela'da Kurucu Meclis başsavcıyı görevden aldı /06 Ağustos 2017 13:16

Venezuela'da Kurucu Meclis başsavcıyı görevden aldı

Venezuela’da Kurucu Meclis'in ilk icraatı muhalif başsavcı Luisa Ortega’yı görevden almak oldu. Karar ABD ve birçok Güney Amerika ülkesi tarafından protesto edildi.

Venezuela'da Kurucu Meclis başsavcıyı görevden aldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı 545 üyeden oluşan Kurucu Meclis, başsavcı Luisa Ortega’nın oybirliğiyle görevden alınmasına karar verdi. Kararda Ortega’nın görevde olduğu dönemdeki “usulsüzlükler” nedeniyle yargılanacağı belirtildi. Muhalif başsavcının yerine, protestocuların haklarını korumadığı gerekçesiyle ABD'nin yaptırım uyguladığı Ombudsman Tarek William Saab getirildi. Kararın, Yüksek Mahkeme'nin Ortega'ya yurtdışına çıkış yasağı getiren ve banka hesaplarının dondurulmasına hükmeden kararına bir yanıt olduğu belirtildi.

Kurucu Meclis kararını tanımadığını belirten Luisa Ortega, Venezuela halkının haklarını Maduro’nun “darbesine” karşı “son nefesine kadar” koruyacağını söyledi. “Bu, hükümetin bu totaliter biçimine karşı çıkmaya cesaret eden herkesin başına ne geleceğinin sadece küçük bir örneği” diyen Ortega “Eğer bunu başsavcıya yapıyorlarsa Venezuelalıların içinde yaşadıkları çaresiz durumu siz düşünün” dedi.

Ortega’nın cumartesi günü sabah saatlerinde ofisine girmesi Venezuela Ulusal Muhafızları tarafından engellendi. Görevden alınmasını ve Tarek William Saab’ın yerine getirilmesini tanımayacağını söyleyen Ortega “Vazgeçmiyorum, Venezuela vazgeçmiyor ve barbarlığa, yasa dışılığa, açlığa, karanlığa ve ölüme karşı da vazgeçmeyecek” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ortega’nın görevden alınmasını kınadıklarını açıkladı. Kolombiya, Şili, Guatemala, Meksika, Panama ve Peru da karara sert tepki gösterdi. Güney Amerika serbest ticaret bölgesi olan Mercosur da “demokratik düzeni bozduğu gerekçesiyle” Venezuela’nın üyeliğini süresiz olarak askıya aldı. Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Brezilya Mercosur’un tam üyeleri.

Öte yandan askeri cezaevinde 4 gündür tutuklu bulunan muhalefet lideri Leopoldo Lopez’e ev hapsi verildi.
Venezuela'da 4 aydır süren protesto gösterilerinde yaşanan şiddet olaylarında en az 125 kişi hayatını kaybetti.
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