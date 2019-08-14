Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji'den tüm yurt için kritik uyarı /14 Ağustos 2019 14:27

Meteoroloji'den tüm yurt için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu haritasına göre hafta sonuna doğru yağışlı bir hava yurda giriş yapıyor. Birçok şehri etkileyecek olan yağmurlu hava dalgası, sıcaklıkları düşürmeyecek fakat nemi artıracak. Artan nemle beraber daha bunaltıcı sıcaklar vatandaşları bekliyor...

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Yurtta bugün ve yarın güneşli devam eden hava cuma ve cumartesi günü birçok noktada yağışlarla bölünecek. Yağışlar hava sıcaklıklarını düşürmeyecek ve nem zirveye çıkacak. İstanbul’da cuma günü %94 oranına yükselmesi beklenen nem vatandaşları zorlayacak.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ile Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde 2 ia 6 derece artacağı, güney ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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