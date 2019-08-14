Samanyolu Haber /Dünya / İran AB’yi uyardı: Üçüncü adımı atacağız! /14 Ağustos 2019 15:00

İran AB’yi uyardı: Üçüncü adımı atacağız!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, vaatlerini yerine getirmeleri için AB ülkelerine tanıdıkları 60 günlük ikinci sürenin ardından nükleer anlaşma kapsamında üçüncü adımı atacaklarını söyledi.

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İran’ın başkenti Tahran’da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeleri için Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 7 Temmuz’da tanıdığı ikinci 60 günlük süreye ilişkin açıklamada bulundu.

İran’ın taahhütlerini azaltmasıyla ilgili konunun tarafı olan ülkelerle müzakerelerini sürdürdüğünü aktaran Ruhani, “İran, taahhütlerini aşamalı olarak azaltmaya devam edecektir. Verdiğimiz 60 günlük sürenin ardından üçüncü adımı atacağız. Bunun ardından mantıklı, doğru ve dengeli bir sonuca ulaşabilmek için 60 günlük bir fırsat daha tanıyacağız” diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca ABD’nin Basra Körfezi’nde kurmak istediği askeri koalisyonun bölgenin güvenliğine hizmet etmeyeceğini dile getirdi.

Ruhani, İsrail’in de böyle bir koalisyonda yer alma ihtimaline ilişkin ise, “İsrail'in Basra Körfezi'nin güvenliğinde yer alacağına dair iddialar boştur. İsrailliler yapabiliyorlarsa önce bulundukları yerin güvenliğini sağlasınlar” ifadelerini kullandı.
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