[SON DAKİKA] Komşu’da büyük sıkıntı!

Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan gemilerde art arda meydana gelen arızalar yüzünden 6 Ağustos’tan bu yana adaya feribot seferleri gerçekleştirilemiyor.







Gökçeada’nın karşısında bulunan Semadirek’te tatil süreleri sona eren binin üzerinde kişi ise evlerine dönmek için limanda bekleyişlerini sürdürüyor.





Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Dedeağaç Limanı’nda da günler öncesinden adadaki otellerde yelerini ayırtan ve gemi biletlerini alan çok sayıda turist, kendilerini adaya götürecek gemiyi bekliyor.





Semadirek Belediye Başkanı Thanasis Viças, adada yaklaşık bin kişinin mahsur kaldığını belirterek, Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanlığı’nın desteğiyle ihtiyacı olan ziyaretçilere ücretsiz yiyecek ve konaklama imkanı sağlandığını aktardı.





YİYECEK SIKINTISI YAŞANIYOR





Yunan basınındaki haberlerde ise feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle adada yiyecek ve konaklama sıkıntısının baş gösterdiği, olayın bölge turizminde büyük ölçüde olumsuz etki bıraktığı kaydedildi.





Semadirek ve Dedeağaç limanlarında toplanan yolcularla görevliler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandığı ifade edilen haberlerde, Semadirek’teki sorunun çözümü için Yunanistan Denizcilik Bakanlığı’nın çabalarının sürdüğü, bu amaçla arızalı gemiler tamir edilinceye kadar Ege adalarında sefer yapan başka bir geminin Dedağaç’a gönderildiği bildirildi.