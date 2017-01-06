Meteorolojiden İstanbul'a kar uyarısı...

Meteorolojiden İstanbul için bu sabah yeni bir kar uyarısı geldi. Son açıklamaya göre "Kuvvetli yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği saat 20.00'ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği ve 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı" tahmin ediliyor.





Meteorolojiden bugün yapılan açıklama şöyle:





İstanbul’da halen güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgarın öğleden sonra kuzeybatı (karayel) yönüne dönerek kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği ve 10 derece üzerinde bulunan hava sıcaklığının akşam saatlerine doğru hızla azalarak sıfır dereceye ineceği, Kuvvetli yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, saat 16 civarında İstanbul’un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği saat 20'ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği yerde ortalama olarak 20 cm üzerinde kar yüksekliği yapabileceği tahmin edilmektedir.





SICAKLIKLAR ÇOK DÜŞÜYOR





Kar yağışının Pazar gününden itibaren etkisini azaltarak aralıklarla önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 10 derece altında seyredeceği ve gündüz sıcaklıklarının bile İstanbul’un çoğu yerinde hafta ortasına kadar sıfır derecenin altında olacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden İstanbul’da ulaşımda aksamalar meydana gelebilecektir. Dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.