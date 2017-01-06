Samanyolu Haber /Dünya / Ürdün'den flaş 'Reina' kararı! /06 Ocak 2017 11:57

Ürdün'den flaş 'Reina' kararı!

Ürdün'de Reina saldırısı hakkında nefret söyleminde bulunduğu düşünülen 12 kişi hakkında soruşturma başlatılacağı açıklandı.

Ürdün'den flaş 'Reina' kararı!

Haberi, Ürdün medyasını kaynak gösteren Associated Press duyurdu.

Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden ikisi Ürdün vatandaşıydı. Saldırıda altı Ürdün vatandaşı da yaralanmıştı.
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